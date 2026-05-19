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"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

“Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios”, se presentará en HUB el sábado 23 de mayo a las 18 Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

19 de mayo 2026 · 08:04hs
Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

gentileza

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

La obra combina música, baile, acción y fantasía, y está especialmente pensada para el público infantil y familiar. Con una puesta en escena colorida y dinámica, el espectáculo invita a niñas, niños y adultos a sumergirse en una historia protagonizada por valientes cazadoras que enfrentan distintos desafíos al ritmo de impactantes coreografías.

"Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" es un espectáculo musical y teatral de origen argentino que fusiona la estética del K-pop, baile y acción. La obra sigue a un grupo femenino que, además de ser estrellas pop, protegen a sus fans de los "Saya Boys", un grupo de demonios disfrazados que buscan conquistar a la humanidad.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe HUB mayo
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