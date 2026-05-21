Uno Santa Fe | Ovación | El Quillá

Torneo Apertura A2: El Quillá goleó a Centenario y espera resultados

El Quillá es líder en la zona A2 del Apertura gracias a su triunfo ante Centenario 99-35, pero de manera transitoria, ya que deberá aguardar otros cotejos

Ovación

Por Ovación

21 de mayo 2026 · 13:20hs
Torneo Apertura A2: El Quillá goleó a Centenario y espera resultados

El Quillá pasó a encabezar las posiciones en la zona A2 del Apertura gracias a su triunfo ante Centenario por 99-35, pero de manera transitoria, ya que deberá aguardar el resto de los cotejos.

TORNEO APERTURA - A2 - FECHA 11

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

El Quillá 99 (Agustín Alvarez 18) - Centenario 35 (Tomás Bergesse 13)

JUEVES 21 DE MAYO

21.30 Macabi vs. Kimberley

21.30 Alumni vs. Regatas Coronda

21.30 Argentino (SC) vs. CUST B

21.30 Santa Rosa vs. Regatas (SF)

Libre: UNL

TABLA DE POSICIONES

El Quillá 17 (7-3); Alumni y Kimberley 16 (7-2); Macabi y Regatas (SF) 15 (6-3); Regatas Coronda 14 (5-4); Santa Rosa 13 (4-5); Argentino 12 (3-6); UNL 12 (2-8); Centenario 12 (2-8) y CUST B 11 (2-7)

El Quillá Centenario Apertura
Noticias relacionadas
se sorteo roland garros: ¿quienes seran los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

la revelacion de hugo tocalli en uno 106.3: si no lo veia a messi, me tenia que ir del pais

La revelación de Hugo Tocalli en UNO 106.3: "Si no lo veía a Messi, me tenía que ir del país"

apertura a1: almagro supero a rivadavia en el cierre de la fecha 10

Apertura A1: Almagro superó a Rivadavia en el cierre de la fecha 10

central rincon sumo su primera victoria en el promocional ante alumni

Central Rincón sumó su primera victoria en el Promocional ante Alumni

Lo último

Se armaron los operativos de seguridad para los partidos de Unión y Colón en la provincia

Se armaron los operativos de seguridad para los partidos de Unión y Colón en la provincia

Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Último Momento
Se armaron los operativos de seguridad para los partidos de Unión y Colón en la provincia

Se armaron los operativos de seguridad para los partidos de Unión y Colón en la provincia

Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Medrán tendría al reemplazante de Lértora en Colón y retocó el fondo pensando en Mitre

Medrán tendría al reemplazante de Lértora en Colón y retocó el fondo pensando en Mitre

Robaron mientras dormían: se llevaron dólares, pesos y electrónica de una vivienda de Colastiné Norte

Robaron mientras dormían: se llevaron dólares, pesos y electrónica de una vivienda de Colastiné Norte

Ovación
Se armaron los operativos de seguridad para los partidos de Unión y Colón en la provincia

Se armaron los operativos de seguridad para los partidos de Unión y Colón en la provincia

La revelación de Hugo Tocalli en UNO 106.3: Si no lo veía a Messi, me tenía que ir del país

La revelación de Hugo Tocalli en UNO 106.3: "Si no lo veía a Messi, me tenía que ir del país"

Comenzó la venta de entradas para los hinchas de Unión que viajan a Rosario

Comenzó la venta de entradas para los hinchas de Unión que viajan a Rosario

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia