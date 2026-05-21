El Quillá pasó a encabezar las posiciones en la zona A2 del Apertura gracias a su triunfo ante Centenario por 99-35, pero de manera transitoria, ya que deberá aguardar el resto de los cotejos.
Torneo Apertura A2: El Quillá goleó a Centenario y espera resultados
Por Ovación
21 de mayo 2026 · 13:20hs
TORNEO APERTURA - A2 - FECHA 11
MIÉRCOLES 20 DE MAYO
El Quillá 99 (Agustín Alvarez 18) - Centenario 35 (Tomás Bergesse 13)
JUEVES 21 DE MAYO
21.30 Macabi vs. Kimberley
21.30 Alumni vs. Regatas Coronda
21.30 Argentino (SC) vs. CUST B
21.30 Santa Rosa vs. Regatas (SF)
Libre: UNL
TABLA DE POSICIONES
El Quillá 17 (7-3); Alumni y Kimberley 16 (7-2); Macabi y Regatas (SF) 15 (6-3); Regatas Coronda 14 (5-4); Santa Rosa 13 (4-5); Argentino 12 (3-6); UNL 12 (2-8); Centenario 12 (2-8) y CUST B 11 (2-7)