En el Exequiel Cerati, República del Oeste volvió a vencer a Rivadavia Juniors para barrer la serie 2-0 y meterse en la final del Torneo Oficial U21. Por su parte, Banco le ganó a Almagro y buscará cerrar la serie la semana próxima en Esperanza. El repaso de los resultados.
República del Oeste es el primer finalista del Oficial U21
En el Exequiel Cerati, República del Oeste volvió a vencer a Rivadavia para barrer la serie 2-0 y meterse en la final del Torneo Oficial U21
Por Ovación
2 de noviembre 2025 · 08:21hs
TORNEO OFICIAL U21 - SEMIFINALES
Viernes 31 de octubre
Rivadavia (0) 64 (Juan Mantovani 23) - República del Oeste (2) 74 (Vicente Estrubia 15)
Banco Provincial (1) 73 (Sebastián Strina 21) - Almagro (0) 60 (Gonzalo Lozicki 18)