República del Oeste es el primer finalista del Oficial U21

En el Exequiel Cerati, República del Oeste volvió a vencer a Rivadavia para barrer la serie 2-0 y meterse en la final del Torneo Oficial U21

2 de noviembre 2025 · 08:21hs
En el Exequiel Cerati, República del Oeste volvió a vencer a Rivadavia Juniors para barrer la serie 2-0 y meterse en la final del Torneo Oficial U21. Por su parte, Banco le ganó a Almagro y buscará cerrar la serie la semana próxima en Esperanza. El repaso de los resultados.

TORNEO OFICIAL U21 - SEMIFINALES

Viernes 31 de octubre

Rivadavia (0) 64 (Juan Mantovani 23) - República del Oeste (2) 74 (Vicente Estrubia 15)

Banco Provincial (1) 73 (Sebastián Strina 21) - Almagro (0) 60 (Gonzalo Lozicki 18)

