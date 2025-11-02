Uno Santa Fe | Ovación | Masters 1000 de París

Sinner se coronó campeón en el Masters 1000 de París y es nuevo número 1 del mundo

El italiano Jannik Sinner se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime para convertirse en campeón del Masters 1000 de París y ser el nuevo líder del ranking

2 de noviembre 2025 · 18:55hs
El italiano Jannik Sinner se impuso este domingo por 6-4 y 7-6 (4) al canadiense Felix Auger-Aliassime para convertirse en campeón del Masters 1000 de París y en el nuevo número 1 del mundo

El nacido en San Candido de 24 años logró vencer a su rival en La Defense Arena con superioridad para conseguir su quinta conquista en el certamen y arrebatarle al español Carlos Alcaraz el liderato del ranking ATP, confirmando así su dominio bajo techo en la actual campaña.

El triunfo en la capital francesa derivó en la obtención de su vigésimo sexto título y el quinto de la temporada, habiendo sido suspendido por dopaje. Sinner en 2025 logró dos Grand Slam (Wimbledon y Abierto de Australia), un Master 1000 y los ATP de Viena y Pekín.

El italiano llegaba a esta cita con una impresionante racha de 25 encuentros sin conocer la derrota en terreno cubierto y sin haber perdido un solo set en todo el torneo por lo que se perfilaba como el candidato para quedarse con la corona, además de ser el número dos del mundo antes de la competencia.

Sinner logró llevarse el primer asalto luego de quebrar el servicio de su oponente en el arranque de la contienda y mantener con solvencia todos sus servicios para conseguir el triunfo. Si bien el segundo parcial fue más parejo en cuanto al resultado 7-6, lo cierto es que Felix Auger-Aliassime estuvo cerca de conceder su servicio en tres oportunidades, algo que desgastó al canadiense, quien no pudo llevar el duelo al tercer set.

Sinner superó a Alcaraz en el ranking

De esta manera, logró desplazar a Carlos Alcaráz, de muy flojo rendimiento en el Masters 1000 de Paris tras caer en segunda ronda por 6-4, 3-6 y 4-6 frente al británico Cameron Norrie, a la segunda posición del ranking ATP. No obstante, su liderato podría ser breve ya que Trofeo de Maestros de Turín deberá defender 1500 puntos, mientras que el español podría regresar a la cima con solamente tres victorias.

