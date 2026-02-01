Uno Santa Fe | Ovación | River

River defiende la punta ante un Rosario Central en alza

River visita a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la fecha 3 del Apertura. Llega con puntaje ideal y enfrenta a un Central que quiere prenderse arriba.

1 de febrero 2026 · 08:37hs
River afrontará este domingo un compromiso de riesgo cuando visite a Rosario Central por la tercera jornada del Torneo Apertura. El equipo de Marcelo Gallardo intentará sostener su arranque perfecto y mantenerse en lo más alto de la Zona B, en un escenario históricamente complejo.

El partido se jugará desde las 21:30 en el Gigante de Arroyito, con televisación de TNT Sports Premium. El árbitro será Facundo Tello, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR.

River, puntaje ideal y confianza en alza

El conjunto de Núñez tuvo un comienzo sólido en el certamen. En el debut superó 1-0 a Barracas Central como visitante y luego ratificó su buen momento al imponerse 2-0 frente a Gimnasia La Plata en el Monumental. Esa producción le permitió llegar a esta fecha como uno de los líderes de su grupo, compartiendo la cima con Independiente Rivadavia, ambos con seis unidades.

El funcionamiento colectivo y la contundencia en los momentos clave fueron las principales virtudes de este River versión 2026, que busca consolidarse desde temprano como protagonista del torneo.

Central quiere hacerse fuerte en casa

Del otro lado estará un Rosario Central que llega entonado tras conseguir un triunfo importante como visitante: fue 2-1 ante Racing, una victoria que sirvió para dejar atrás la caída sufrida en el debut frente a Belgrano, en un encuentro que se le escapó sobre el cierre.

El equipo dirigido por Jorge Almirón apunta a hacerse fuerte en Arroyito y sumar tres puntos que lo acomoden en la pelea grande dentro de la Zona B. Con nombres de peso en ofensiva y un mediocampo combativo, el Canalla intentará imponer ritmo y aprovechar el respaldo de su gente.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña o Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido

Hora: 21:30

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Andrés Merlos

TV: TNT Sports Premium

