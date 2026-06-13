El partido liderado por Mauricio Macri volvió a cuestionar al Gobierno nacional por sostener al jefe de Gabinete en medio de la controversia por su declaración jurada y advirtió que las contradicciones del funcionario afectan la confianza pública

El contundente mensaje del PRO al presidente Javier Milei: "Defienda el cambio y no a Adorni"

La tensión entre el PRO y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo luego de que el partido liderado por Mauricio Macri cuestionó nuevamente la continuidad de Manuel Adorni en medio de la controversia generada por su declaración jurada patrimonial.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, desde el PRO expresaron su desacuerdo con la decisión del presidente Javier Milei de respaldar al funcionario y lanzaron una crítica directa hacia la Casa Rosada.

“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, tuitearon.

Embed Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni. — PRO (@proargentina) June 12, 2026

El pronunciamiento se produjo apenas un día después de que el partido emitió un extenso comunicado en el que cuestionó las explicaciones brindadas por el actual jefe de Gabinete respecto de las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas.

La polémica se instaló luego de que Adorni presentó su documentación ante la Oficina Anticorrupción y reconoció públicamente que había omitido información en declaraciones anteriores. Según explicó, el crecimiento de su patrimonio se debió a ganancias obtenidas a través de inversiones en criptomonedas.

Sin embargo, desde el PRO consideraron insuficientes sus argumentos y reclamaron mayores estándares de transparencia para quienes ocupan cargos públicos.

“Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible. En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura”, empezaron.

“No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”, cerraron.