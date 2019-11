River negocia la salida de una de sus figuras

River perdió la final de la Copa Libertadores y el cierre del 2019 tiene aroma a fin de ciclo ya que la situación económica del club y del país hacen necesario que haya transferencias y se depure el plantel.

Uno de los que siempre es candidato a ser transferido, por su juventud y sus condiciones, es Exequiel Palacios, expulsado en el cierre del partido ante el Flamengo.

Hace algunas semanas Palacios y su representante desistieron de la oferta de River para subir la cláusula de rescisión valuada en 15 millones de euros y esa cifra es la que estaría dispuesto a pagar el Bayer Leverkusen de Alemania.

Lo bueno para River es que necesita el dinero y lo malo es que el ingreso no será tan grande como se esperaba ya que no solo no pudo subirse la cláusula de rescisión sino que además el club es el dueño de solo el 75% del pase de Palacios.

Varios clubes e intermediarios europeos han mostrado interés por el mediocampista cuyo pase está dividido de la siguiente manera: River tiene el 75%, el 10% es del propio jugador, otro 10% es de Marcelo Carracedo, un agente que tiene mucho contacto con el futbol alemán, y el otro 5% es de Renato Corsi, su representante.