River visita a Gimnasia con la obligación de reaccionar tras un inicio para el olvido

El Millonario buscará este miércoles su primera victoria del semestre cuando enfrente al Lobo en La Plata. El equipo de Eduardo Coudet llega golpeado tras la eliminación en la Copa Argentina y la derrota ante Barracas Central.

River afrontará este miércoles un compromiso de alto voltaje cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, con Germán Delfino en el VAR, y contará con la transmisión de ESPN Premium.

El arranque del segundo semestre estuvo muy lejos de lo esperado para River. Primero sufrió una dura eliminación en la Copa Argentina , donde fue goleado por Aldosivi, y luego cayó 1-0 como local frente a Barracas Central en el debut del Torneo Clausura.

Los resultados dejaron al equipo en una situación incómoda y aumentaron la presión sobre el ciclo de Eduardo Coudet, quien además no podrá estar en el banco de suplentes al tener que cumplir la última fecha de suspensión por los incidentes ocurridos tras la final del Torneo Apertura.

Con ese panorama, sumar de a tres en La Plata aparece como una necesidad para evitar que crezca el malestar entre los hinchas y comenzar a enderezar el rumbo.

Una de las novedades podría ser el ingreso de Ángel Correa desde el arranque. El delantero tuvo sus primeros minutos con la camiseta de River al ingresar en el complemento frente a Barracas y ahora cuenta con chances de ser titular.

Gimnasia quiere aprovechar el momento de River

El Lobo tampoco pudo comenzar el campeonato con una sonrisa. En su estreno perdió 2-1 frente a Racing en Avellaneda, en un encuentro marcado por la polémica.

El conjunto platense reclamó un claro penal en los minutos finales que no fue sancionado y que, de haber sido cobrado, le habría dado la posibilidad de alcanzar el empate.

Con la intención de recuperarse y aprovechar el difícil presente de River, Gimnasia intentará hacerse fuerte en el Bosque para sumar su primera victoria en el campeonato, mientras que el Millonario buscará dejar atrás un comienzo de semestre que encendió las alarmas en Núñez.

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera o Mauro Arambarri, Lucas Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra o Ángel Correa; Facundo Colidio oCorrea y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Hora: 19:15.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

TV: ESPN Premium.