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Alan Crenz se presenta en la FAB con un mexicano como rival

El santafesino Alan el Rusito Crenz estrenará el título latino superligero FIB ante el mexicano el Bronco Sánchez el próximo sábado 1° en el estadio de la Federación Argentina de Box en Buenos Aires.

29 de julio 2026 · 09:13hs
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Alan Crenz se presenta en la FAB con un mexicano como rival

La sede de la Federación Argentina de Box, ubicada en el barrio porteño de Almagro, volverá a ser sede de un evento con doble fondo titular, que será protagonizado por dos noqueadores, prometiendo una explosiva noche. Una de ellas lo tendrá como protagonista al santafesino Alan el Rusito Crenz que tendrá un duro desafío frente a un mexicano. El púgil del Club Atlético Colón pondrá en disputa el título latino superpluma OMB contra el mexicano Juan Carlos Sánchez, este sábado 1° de agosto.

Promesa KO: Alan Crenz se mide con el Bronco Sánchez

El santafesino estrenará la faja que obtuvo el 14 de febrero en su triunfo ante el mexicano Víctor Quezada. A sus 25 años, “El Rusito” se afianza como uno de los noqueadores más brutales del país, con un efectividad del 94% de nocauts en sus victorias. En esta oportunidad, Crenz se medirá ante el mexicano Sánchez, quien, con 22 años, también destaca por su poder de nocaut, lo que promete una imperdible guerra entre exponentes de dos países históricos en la disciplina.

El heredero de César David Crenz, de 25 años, radicado en la ciudad de Santo Tomé, cuenta con un curriculum desafiante, ya que de 19 presentaciones, ganó en 17 ocasiones, de las cuales 16 fueron por la vía rápida, y solamente vio la derrota en dos oportunidades. En su última presentación, la cual se concretó en febrero pasado, en el mismo escenario de la FAB, en Castro Barros 72, consiguió imponerse en el segundo asalto a otro mexicano, en esta oportunidad Victor Alfonso Quezada.

Alan Crenz le dijo a UNO Santa Fe que "estoy muy bien por suerte, vengo entrenando ya hace varios meses, ya que en principio iba a pelear en julio, pero bueno, al final se me postergó, así que llegó bien, con mucha confianza y siempre entrenando y cumpliendo con las pautas de trabajo. Estoy bajando los últimos kilos, en estos días voy a estar haciendo el último esfuerzo para poder dar el peso de la categoría".

El entrenador del Rusito, Carlos Lemos, manifestó que "tenemos las mayores expectativas para la pelea del sábado. Se hizo un buen trabajo de preparación para la pelea. Apuntamos a que se quede con la victoria. Después se verá si por la vía rápida o no. Eso no es tan importante a esta altura, porque los desafíos siempre serán mayores. Sucede que está peleando por un título, estará defendiendo su título Latino FIB".

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El santafesino Alan el Rusito Crenz peleará el sábado 1° en Buenos Aires.

El DT de Crenz en el Club Atlético Colón expresó que "Alan se ha preparado bien, ha tenido muy buenos sparrings, así que estamos muy contentos con la preparación, está haciendo los últimos detalles con el tema del peso, esforzándose y haciendo el sacrificio que todos los boxeadores hacen en los últimos días para estar en categoría. Solamente estamos esperando el sábado para ver cómo plasmamos arriba del ring todo lo que se trabajó este tiempo, y que lo trabajado de sus frutos".

A cerca de lo que saben del rival de turno, Juan Carlos Sánchez López, oriundo de Ocosingo, en el estado de Chiapas, explicó que "estuvimos viendo un par de videos, sabemos que es un boxeador bastante rápido. Tiene buen boxeo, también hay que cuidarse porque contragolpea mucho. Hay que estar atentos a su derecha porque hemos visto que camina, camina y por ahí vuelve con golpes firmes, fuerte que le han permitido tumbar al rival. Tuvo varios knockouts de contra, es un chico que tira bastantes manos. Así que bueno, y como todo mexicano, hay que tener cuidado, porque tienen coraje de venir a ganar todo, pero llegamos muy bien preparados y bien de la cabeza que es fundamental".

-Sábado 1° de agosto de 2026:

Estadio FAB

Alan Crenz (17-2, 16 KOs) vs. Juan Carlos Sánchez (9-2-1, 6 KOs)

Título latino superligero FIB

Alan Crenz FAB Sánchez
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