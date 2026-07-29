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A 31 años del recordado regreso de Colón a Primera División

Colón superaba 3-1 a San Martín de Tucumán un 29 de julio de 1995 para dejar los 14 años en la B y trepar a la Primera División del fútbol argentino

29 de julio 2026 · 06:57hs
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A 31 años del recordado regreso de Colón a Primera División

El sábado 29 de julio de 1995 Colón ascendía a Primera División luego de permanecer durante 14 años en la B Nacional. Dos años antes, en 1993 había estado muy cerca de lograrlo, pero en la definición desde los 12 pasos cayó ante Banfield.

En la final derrotó a San Martín de Tucumán por 3-1 en el estadio Brigadier López y desató el festejo postergado del pueblo sabalero. Una semana antes había comenzado a definir la serie con el triunfo por 1-0 en la Ciudadela con el gol de Adrián Marini.

En el cotejo de vuelta, el héroe fue el Pampa Miguel Ángel Gambier quien anotó dos tantos para la vuelta del Sabalero a la máxima categoría del fútbol argentino. El restante gol lo marcó Pedro Uliambre. El equipo era dirigido por el uruguayo Nelson Pedro Chabay.

El equipo que hizo historia en Colón

La formación base del ascenso rojinegro fue la siguiente: Leonardo Díaz; Hugo Ibarra, Horacio Ameli, Marcelo Kobistyj, Dante Unali; Javier López, Ricardo Kuzemka, Ricardo Solbes, Gabriel Gónzalez; Pedro Uliambre y Miguel Ángel Gambier.

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