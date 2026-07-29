Con dos encuentros, se pone al día el Torneo Apertura José Luis Burtovoy

En un apasionante tramo final del Apertura de Primera A, en Santo Tomé y en Ciudadela, se recuperarán dos encuentros que fueron oportunamente postergados por diversas razones.

Esta semana en la ciudad de Santo Tomé y en el barrio Ciudadela se recuperarán partidos de la máxima división de la Liga Santafesina, los que en su momento debieron ser postergados por distintas cuestiones. A su vez, quedó confirmado que el próximo viernes se producirá el adelanto entre uno de los protagonistas del campeonato y otro que viene un poco más relegado.

En cuanto al partido pendiente de la fecha 11 del Apertura José Luis Burtovoy, entre Independiente y Universidad, que se iba a recuperar el 22 de julio, se había vuelto a postergar y fue reprogramado para este miércoles, el último de julio, a las 21 y en el estadio Mauricio Martínez: Nicolás Mottier será la máxima autoridad, Adrián Abad y Sergio Lezcano serán los jueces de línea y Mariano Serafini arbitrará el encuentro de Reserva que comenzará a las 19.

Ya por la fecha 13, en el Gigante de Ciudadela, Gimnasia y Esgrima tendrá la visita de La Salle Jobson, donde el juego principal comenzará a las 21.30 y contará contará con el arbitraje de Juan Bonnín, quien a su vez será secundado por Daniel Coman y Roberto Riquelme. El preliminar de Reserva, donde los Colegiales pueden llegar a quedar como únicos líderes, empezará a las 19.30 y tendrá a Bruno Levatti como encargado de controlar las acciones.

El próximo viernes en el Coloso del Oeste, Sanjustino va a recibir a La Perla del Oeste desde las 21.30 para abrir la vigésima fecha de esta Copa Sanatorio Garay. El partido de Reserva va a las 19.30. El otro gran protagonista del torneo, Colón de San Justo, líder junto a La Perla, será anfitrión de Cosmos FC a partir de las 15.30, en el Mercedes Alesso de Bieler.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo; Colón de San Justo y La Perla 46; Sanjustino 42, Sportivo Guadalupe 39, La Salle Jobson 33, Juventud Unida 28, Ciclón Racing y Colón 27, COsmos 25; El Quillá y Ateneo Inmaculada 24, Unión e Independiente 22, Nacional 21; Gimnasia, Nobleza y Las Flores II 20; Academia Cabrera y Universidad 19, Newell´s y Ciclón Norte 18, Deportivo Santa Rosa 8.

Unión pasó de fase en la Copa Concejo Municipal

Tal como estaba previsto, en la noche del martes, en el predio Nery Pumpido, por la Copa Concejo 0.0%, el certamen organizado por la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU Argentina se disputó uno de los cotejos válidos por los dieciseisavos de final, en el cual Unión de Santa Fe eliminó a Defensores de Alto Verde por 3 a 1, tras haber igualado el primer tiempo. En consecuencia, Unión consiguió el pasaje a la próxima instancia, los octavos de final, en el que se medirán con Newell´s de barrio Roma.

En la presente jornada, en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, a partir de las 20.30, Sportivo Guadalupe jugará su primer encuentro en la competencia, donde se enfrentará a Los Juveniles que llegan de eliminar en la etapa inicial al flamante campeón de la Segunda División. El encargado de controlar las acciones será Ángel Cristoforato, que tendrá como jueces de línea a Sebastián Miño y Rodrigo Ramírez. Sergio Zapata oficiará de cuarto.

Es importante señalar que todavía quedan pendientes de disputa en los dieciseisavos de final. Universidad con San Cristóbal, Banco Provincial con Colón y Vecinal Gálvez con Ciclón Racing. En octavos ya hay cruces determinados: Colón de San Justo con La Perla del Oeste, Náutico El Quillá con Nacional y ahora Newell´s con Unión de Santa Fe. Deben esperar rival, Academia Cabrera que saldrá del vencedor de Los Juveniles con Sportivo Guadalupe, Ateneo Inmaculada del cruce entre Los Canarios con Gimnasia y Cosmos del triunfador de El Pozo con Sanjustino.