Fuerte crecimiento de las exportaciones desde la ciudad de Santa Fe: más ventas al exterior y nuevos mercados

La ciudad de Santa Fe fortaleció su perfil exportador en el segundo trimestre del año al incrementar un 51,2% sus ventas al exterior. Las empresas locales llegaron a 29 destinos internacionales, con Brasil como principal mercado y junio como el mejor mes del semestre

La ciudad de Santa Fe registró un importante incremento en sus exportaciones durante el segundo trimestre de 2026. De acuerdo con un informe elaborado por la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE) , a través de su Observatorio de Inversiones y Comercio Exterior, entre abril y junio las ventas externas alcanzaron los USD 8,88 millones FOB , con la participación de 23 empresas exportadoras y envíos hacia 29 destinos internacionales .

El relevamiento destaca que la evolución mensual fue sostenidamente positiva y que junio se convirtió en el mes con mayor volumen exportado del primer semestre del año . En el período analizado, las exportaciones crecieron un 51,2% , reflejando una recuperación de la actividad comercial internacional de las empresas locales.

Exportaciones en la ciudad de Santa Fe durante el segundo trimestre gentileza

Predominio de las manufacturas industriales

El estudio remarca que el perfil exportador de la ciudad continúa teniendo una marcada impronta industrial. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) lideraron ampliamente las ventas externas con USD 7,73 millones, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizaron USD 1,02 millones.

Por su parte, los Productos Primarios (PP) tuvieron una participación mucho menor, con exportaciones por USD 126.747.

Este comportamiento confirma el perfil exportador de la capital santafesina, caracterizado por la comercialización de productos con alto valor agregado, especialmente de los sectores farmacéutico, biotecnológico, veterinario, autopartista y metalmecánico, por encima de las exportaciones de productos agropecuarios y materias primas.

Brasil sigue siendo el principal mercado

El informe también destaca una amplia diversificación de destinos. Los productos santafesinos llegaron a mercados de Brasil, México, Uruguay, Colombia, Paraguay y Perú, además de países europeos y asiáticos como Alemania, Polonia y Pakistán.

El Mercosur volvió a posicionarse como el principal bloque comercial para las empresas locales, concentrando el 41,3% del total exportado durante el trimestre, impulsado principalmente por las ventas a Brasil, Uruguay y Paraguay.

Más mercados, aunque con menos empresas exportadoras

El estudio de ACICE señala que el segundo trimestre no solo mostró un crecimiento del valor exportado, sino también una mayor diversificación de mercados internacionales, aunque con una disminución en la cantidad de empresas que participaron de las operaciones de comercio exterior.

Desde el organismo indicaron que estos indicadores permiten comprender la evolución del comercio exterior de la ciudad de Santa Fe y sirven como base para diseñar políticas públicas orientadas a diversificar mercados, fortalecer a las PyMEs exportadoras y mejorar la competitividad internacional del entramado productivo local.