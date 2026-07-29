Uno Santa Fe | Santa Fe | crecimiento

Fuerte crecimiento de las exportaciones desde la ciudad de Santa Fe: más ventas al exterior y nuevos mercados

La ciudad de Santa Fe fortaleció su perfil exportador en el segundo trimestre del año al incrementar un 51,2% sus ventas al exterior. Las empresas locales llegaron a 29 destinos internacionales, con Brasil como principal mercado y junio como el mejor mes del semestre

29 de julio 2026 · 08:52hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Exportaciones en la ciudad de Santa Fe 

gentileza

Exportaciones en la ciudad de Santa Fe 

La ciudad de Santa Fe registró un importante incremento en sus exportaciones durante el segundo trimestre de 2026. De acuerdo con un informe elaborado por la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE), a través de su Observatorio de Inversiones y Comercio Exterior, entre abril y junio las ventas externas alcanzaron los USD 8,88 millones FOB, con la participación de 23 empresas exportadoras y envíos hacia 29 destinos internacionales.

El relevamiento destaca que la evolución mensual fue sostenidamente positiva y que junio se convirtió en el mes con mayor volumen exportado del primer semestre del año. En el período analizado, las exportaciones crecieron un 51,2%, reflejando una recuperación de la actividad comercial internacional de las empresas locales.

Exportaciones en la ciudad de Santa Fe durante el segundo trimestre

Exportaciones en la ciudad de Santa Fe durante el segundo trimestre

Predominio de las manufacturas industriales

El estudio remarca que el perfil exportador de la ciudad continúa teniendo una marcada impronta industrial. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) lideraron ampliamente las ventas externas con USD 7,73 millones, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizaron USD 1,02 millones.

Por su parte, los Productos Primarios (PP) tuvieron una participación mucho menor, con exportaciones por USD 126.747.

Este comportamiento confirma el perfil exportador de la capital santafesina, caracterizado por la comercialización de productos con alto valor agregado, especialmente de los sectores farmacéutico, biotecnológico, veterinario, autopartista y metalmecánico, por encima de las exportaciones de productos agropecuarios y materias primas.

Brasil sigue siendo el principal mercado

El informe también destaca una amplia diversificación de destinos. Los productos santafesinos llegaron a mercados de Brasil, México, Uruguay, Colombia, Paraguay y Perú, además de países europeos y asiáticos como Alemania, Polonia y Pakistán.

El Mercosur volvió a posicionarse como el principal bloque comercial para las empresas locales, concentrando el 41,3% del total exportado durante el trimestre, impulsado principalmente por las ventas a Brasil, Uruguay y Paraguay.

Más mercados, aunque con menos empresas exportadoras

El estudio de ACICE señala que el segundo trimestre no solo mostró un crecimiento del valor exportado, sino también una mayor diversificación de mercados internacionales, aunque con una disminución en la cantidad de empresas que participaron de las operaciones de comercio exterior.

Desde el organismo indicaron que estos indicadores permiten comprender la evolución del comercio exterior de la ciudad de Santa Fe y sirven como base para diseñar políticas públicas orientadas a diversificar mercados, fortalecer a las PyMEs exportadoras y mejorar la competitividad internacional del entramado productivo local.

crecimiento exportaciones Santa Fe ventas Mercados
Noticias relacionadas
Corte del gremio sobre Autopista Santa Fe-Rosario

Levantaron el corte en la Autopista Santa Fe-Rosario tras la convocatoria del municipio a Utram

Corte del gremio sobre Autopista Santa Fe-Rosario

Cortes en la Autopista Santa Fe-Rosario por una protesta de trabajadores municipales de Utram

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Santa Fe: sigue el cielo cubierto y anticipan un cambio de tiempo hacia el fin de semana

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar Medicina Digital Santa Fe 360

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar "Medicina Digital Santa Fe 360"

Último Momento
Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar Medicina Digital Santa Fe 360

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar "Medicina Digital Santa Fe 360"

Belgrano fijó su postura por Thiago Cardozo y en Unión siguen de cerca cada movimiento

Belgrano fijó su postura por Thiago Cardozo y en Unión siguen de cerca cada movimiento

Las inhibiciones siguen activas en FIFA y en Unión vuelven a mirar el reloj

Las inhibiciones siguen activas en FIFA y en Unión vuelven a mirar el reloj

Ovación
Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

A 31 años del recordado regreso de Colón a Primera División

A 31 años del recordado regreso de Colón a Primera División

El vóleibol de playa, una de las disciplinas más coloridas en los Suramericanos 2026

El vóleibol de playa, una de las disciplinas más coloridas en los Suramericanos 2026

Con dos encuentros, se pone al día el Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Con dos encuentros, se pone al día el Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Alan Crenz se presenta en la FAB con un mexicano como rival

Alan Crenz se presenta en la FAB con un mexicano como rival

Policiales
B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal