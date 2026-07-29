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Levantaron el corte en la Autopista Santa Fe-Rosario tras la convocatoria del municipio a Utram

Los trabajadores municipales liberaron el tránsito luego de que el gremio recibiera un llamado del Ejecutivo municipal para abrir una instancia de diálogo. La protesta había sido convocada por reclamos salariales y laborales.

29 de julio 2026 · 09:18hs
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Corte del gremio sobre Autopista Santa Fe-Rosario

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Corte del gremio sobre Autopista Santa Fe-Rosario

Los trabajadores municipales nucleados en la Unión de Trabajadores Municipales (Utram) decidieron levantar el corte de tránsito que realizaban este miércoles sobre la Autopista Santa Fe-Rosario, a la altura de la bajada a Circunvalación Oeste, luego de recibir una convocatoria del Ejecutivo municipal para avanzar en una negociación por los reclamos planteados.

La medida de fuerza, que generó cortes alternados en ambas manos de circulación y demoras para los automovilistas, fue suspendida tras el contacto entre las partes.

El municipio convocó al gremio para buscar una solución

Desde Utram informaron que la decisión de liberar completamente la circulación se tomó luego de que fueran convocados por autoridades municipales para iniciar una instancia de diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a los planteos que motivaron la protesta.

El sindicato había resuelto salir a la ruta luego de dos días de estado de asamblea y quite de colaboración en la base Derqui, al considerar que no obtenía respuestas por parte del municipio.

Los reclamos de Utram

Entre las demandas que llevó el gremio a la mesa de negociación figuran:

  • El cumplimiento del acuerdo paritario correspondiente a julio.
  • El pago de suplementos.
  • El otorgamiento de categorías.
  • El pase a planta permanente de trabajadores afiliados.
  • Una distribución más equitativa de las horas extras.

Además, el sindicato denunció un trato desigual hacia sus afiliados en comparación con otros trabajadores municipales y solicitó regularizar la situación del personal que presta funciones en la base Derqui.

Expectativa por las negociaciones

Con el levantamiento del corte, el tránsito volvió a normalizarse en la Autopista Santa Fe-Rosario, mientras el gremio espera que la convocatoria del municipio permita avanzar en una solución al conflicto.

Desde Utram indicaron que permanecerán atentos al desarrollo de las conversaciones y que aguardan respuestas concretas a los reclamos laborales que dieron origen a la protesta.

autopista cortes Utram
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