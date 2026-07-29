Este martes, con nuevo día de disputa, se puso en marcha el Torneo Oficial U21 (Liga Próximo) que cuenta con la participación de 15 elencos.
Torneo Oficial Liga Próximo: ganaron todos los anfitriones en el debut
Se puso en marcha el Torneo Oficial Liga Próximo, donde los locales impusieron condiciones. Rivadavia, campeón del Apertura, venció a Colón (SJ) por 75-54.
Por Ovación
Rivadavia, campeón del Apertura, fue uno de los anfitriones que salieron airosos. No hubo lugar para éxitos visitantes.
TORNEO OFICIAL - LIGA PRÓXIMO - FECHA 1
Martes 28 de julio
Rivadavia 75 (Francisco Dupont 17) - Colón (SJ) 54 (José Carrizo Rojas 12) (Zona A)
Santa Rosa 64 (Leandro Sasia 23) - Regatas (SF) 56 (Francisco Bertone 13) (Zona A)
República 85 (Matías Lazcano 21) - Almagro 47 (Joaquín Jeandrevin 13) ( (Zona B)
Alma Juniors 76 (Stefano Castoldi 27) - CUST 59 (Santino Welschen 12) (Zona B)
Gimnasia A 92 (Aitor Uriona 14) - Gimnasia B 52 (Juan Toniolo 17) (Zona C)
Unión (SF) 104 (Pedro Spajic 22) - El Quillá 62 (Massimo Pogliani 16) (Zona C)