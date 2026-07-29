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Torneo Oficial Liga Próximo: ganaron todos los anfitriones en el debut

Se puso en marcha el Torneo Oficial Liga Próximo, donde los locales impusieron condiciones. Rivadavia, campeón del Apertura, venció a Colón (SJ) por 75-54.

Ovación

Por Ovación

29 de julio 2026 · 08:43hs
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Torneo Oficial Liga Próximo: ganaron todos los anfitriones en el debut

ASB

Este martes, con nuevo día de disputa, se puso en marcha el Torneo Oficial U21 (Liga Próximo) que cuenta con la participación de 15 elencos.

Rivadavia, campeón del Apertura, fue uno de los anfitriones que salieron airosos. No hubo lugar para éxitos visitantes.

TORNEO OFICIAL - LIGA PRÓXIMO - FECHA 1

Martes 28 de julio

Rivadavia 75 (Francisco Dupont 17) - Colón (SJ) 54 (José Carrizo Rojas 12) (Zona A)

Santa Rosa 64 (Leandro Sasia 23) - Regatas (SF) 56 (Francisco Bertone 13) (Zona A)

República 85 (Matías Lazcano 21) - Almagro 47 (Joaquín Jeandrevin 13) ( (Zona B)

Alma Juniors 76 (Stefano Castoldi 27) - CUST 59 (Santino Welschen 12) (Zona B)

Gimnasia A 92 (Aitor Uriona 14) - Gimnasia B 52 (Juan Toniolo 17) (Zona C)

Unión (SF) 104 (Pedro Spajic 22) - El Quillá 62 (Massimo Pogliani 16) (Zona C)

Torneo Oficial Liga Próximo Rivadavia
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