El vóleibol de playa, una de las disciplinas más coloridas en los Suramericanos 2026

La santafesina Virginia Zonta, embajadora de los juegos y deportista olímpica de la disciplina, anticipó detalles del certamen que se desarrollará en el Picadero del Predio Ferial Parque Independencia de Rosario.

Entre las 60 disciplinas que integrarán el programa de los Juegos Suramericanos 2026, el vóleibol de playa se distingue por combinar competencia de alto nivel con un ambiente festivo que transforma cada partido en un espectáculo. La exjugadora olímpica y embajadora de los Juegos Suramericanos 2026, Virginia Zonta, repasó las características de una disciplina que promete convocar a miles de espectadores en Rosario.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirá a más de 4000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.

Una de las tantas disciplinas que animarán la cita será el vóleibol de playa, del 13 al 17 de septiembre en el tradicional Picadero del Predio Ferial Parque Independencia de Rosario. Olímpico desde el año 1996, representa uno de los deportes más atractivos que suele contar con una gran convocatoria de público.

La santafesina María Virginia Zonta fue una destacada jugadora de vóleibol de playa, representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y es una de las embajadoras deportivas de los Juegos Suramericanos 2026. “Esta disciplina tiene su parte deportiva, pero es un show, siempre lo digo, es muy atractivo por la dinámica que tiene el juego. Son dos jugadores que están en una cancha de unas dimensiones similares al vóley tradicional, pero bastante grande para dos jugadores en arena, al aire libre; se disfruta de las destrezas y siempre en los entretiempos suele haber bailes y un animador que juega con el público”, explicó la olímpica santafesina.

Ahora, Zonta se encuentra del otro lado de la arena, ya no como jugadora sino trabajando en la coordinación del certamen en los juegos. “Qué lindo que sean acá en Santa Fe, qué lindo tenerlos tan cerca, me hubiera encantado poder estar activa como deportista y poder vivir la experiencia de participar en un evento tan importante como jugadora, pero también tuve la posibilidad de competir en la ciudad de Santa Fe en un momento muy importante en mi carrera, que fue la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres y lo recuerdo como uno de los mejores torneos en cuanto al acompañamiento del público, la familia y los amigos”, expresó al recordar su trayectoria deportiva.

Esta disciplina se llevará a cabo en el Picadero del predio ferial en Rosario.

Zonta agregó que “gracias a Dios tuve la posibilidad de lograr esa clasificación que para el vóley femenino fue muy importante porque fue la primera vez que un equipo femenino clasificaba a los Juegos Olímpicos”.

Un escenario especial en los Suramericanos

Virginia especificó que la mayoría de los torneos de vóleibol de playa se realizan en escenarios naturales, pero que para el caso de los grandes acontecimientos se emplazan canchas artificiales en lugares característicos de las ciudades sedes.

En el caso de los Juegos Suramericanos 2026, el lugar elegido es el Picadero del Predio Ferial Parque Independencia de Rosario. “Las canchas estarán armadas, pero eso no influye en nada en lo que es el desarrollo de la disciplina”, aclaró Zonta.

Sobre el formato de competencia del vóleibol de playa en los Suramericanos

Según se detalló, en el vóleibol de playa cada país podrá inscribir una pareja femenina y una pareja masculina. Del certamen participarán hasta un máximo de 16 parejas por rama. El país sede tendrá derecho de inscribir a dos parejas por género y, si hay cupos disponibles, se le permitirá incluir segundas duplas a otras delegaciones.

“Van a estar los mejores equipos de Sudamérica, el beach voley creció mucho en los últimos años, y si bien no están definidos todos los participantes, los santafesinos vamos a tener a los hermanos Capogrosso, a Nicolás y a Tomás que son de Rosario y son los mejores de Argentina en la actualidad; y también a la dupla santafesina femenina más destacada del momento conformada por Agostina Ghigliazza, de Rosario, y Morena Abdala de la localidad de Pavón Arriba”, destacó Virginia Zonta.

El sistema de competencia, en tanto, será de cuatro grupos con un máximo de cuatro equipos en cada uno de ellos, tanto para la rama masculina como femenina. Las series serán dispuestas de acuerdo a ranking; en la fase clasificatoria se jugará todos contra todos y los dos primeros de cada grupo avanzarán al cuadro de cuartos de final, en llaves eliminatorias hasta la final.