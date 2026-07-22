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Tigres volvió a cambiar las condiciones y Ángel Correa se aleja de River

La llegada de Ángel Correa a River quedó prácticamente descartada luego que Tigres de México volvió a cambiar las condiciones de la transferencia

22 de julio 2026 · 10:05hs
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Tigres volvió a cambiar las condiciones y Ángel Correa se aleja de River

La llegada de Ángel Correa a River quedó prácticamente descartada luego que Tigres de México volvió a cambiar las condiciones de la transferencia, pese a que la institución de Núñez había aceptado los términos planteados para cerrar la operación.

Se cayó el pase de Correa a River

Cuando el acuerdo parecía encaminado, la dirigencia del club mexicano elevó nuevamente sus pretensiones y River decidió no continuar la negociación bajo esas condiciones, por lo que el pase del delantero que fue campeón del Mundo en Qatar 2022 se encuentra caído.

Correa mantiene su postura de abandonar Tigres y continúa presionando para concretar su regreso al fútbol argentino, aunque ninguna de las partes involucradas ofrece certezas acerca de una posible reactivación de las conversaciones.

River había avanzado en las negociaciones y estaba dispuesto a realizar una inversión cercana a los 15 millones de dólares, pero las modificaciones introducidas a último momento por el club mexicano terminaron por frenar una transferencia que se consideraba próxima a concretarse.

Ante este escenario, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo concentrará sus esfuerzos en los otros dos objetivos que pretende cerrar antes de finalizar el mercado de pases: Thiago Almada y Tobías Andrada.

Las negociaciones por Almada continúan después de la participación del mediocampista con la Selección argentina en el Mundial, mientras que las conversaciones por Andrada, una de las principales apariciones de Vélez, también permanecen abiertas.

Los tres futbolistas eran las prioridades de River para completar el plantel dirigido por Eduardo Coudet, aunque la posibilidad de sumar a Correa perdió fuerza de manera considerable después de la última decisión de Tigres.

El mercado de pases cerrará el viernes 31 de julio y, salvo que aparezca una oportunidad considerada excepcional, en Núñez no proyectan avanzar por otros nombres diferentes a los que ya se encuentran bajo negociación.

Sin embargo, River podrá disponer de un cupo adicional después de esa fecha en caso de transferir al exterior a alguno de los jugadores cuyos derechos federativos pertenecen al club.

Tigres River Ángel Correa
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