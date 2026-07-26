La gente de Colón volvió a mostrar su pasión y color para el duelo ante Chaco For Ever

Los hinchas de Colón coparon las inmediaciones del estadio Brigadier López antes del duelo frente a Chaco For Ever. Fotos

Mucho antes del pitazo inicial, el partido ya se jugaba en las calles que rodean al Brigadier López. El sol, la temperatura agradable y la expectativa por ver nuevamente a Colón como local fueron el combo perfecto para que miles de hinchas transformaran la previa en una verdadera fiesta.

Como ocurre en cada presentación del Sabalero, las inmediaciones del estadio se poblaron de banderas, camisetas y familias que eligieron llegar con tiempo para compartir un almuerzo al paso o un clásico choripán antes de ingresar a las tribunas. Otros, en cambio, aparecieron sobre la hora, con el apuro lógico de no perderse el comienzo del encuentro frente a Chaco For Ever .

• LEER MÁS: Atento Colón: San Lorenzo está interesado en Ignacio Lago

La ilusión de volver a sumar de a tres se mezcló con las charlas futboleras, los pronósticos y las fotos de rigor, en una postal que ya forma parte del ritual de cada domingo de Colón en Santa Fe.

Como es habitual, la cámara de UNO Santa Fe recorrió los distintos sectores del estadio y sus alrededores para registrar las mejores imágenes de una jornada en la que el color de los hinchas volvió a ocupar un lugar central.

Las fotos de Colón