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Colapinto terminó decimoquinto en Hungría y cerró un fin de semana para el olvido

El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó decimoquinto en el Gran Premio de Hungría de Fórmula y cerró un fin de semana para el olvido

26 de julio 2026 · 12:45hs
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Colapinto terminó decimoquinto en Hungría y cerró un fin de semana para el olvido

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó decimoquinto en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y cerró un fin de semana para el olvido. El triunfo quedó en manos del británico Lando Norris (McLaren), mientras que el podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto había largado en el decimotercer lugar, pero desde el inicio la carrera se tornó cuesta arriba ya que cayó una posición. A partir de allí, el argentino peleó por acercarse a los 10 primeros que sumaban puntos, pero el ritmo de su Alpine no fue el mejor, sumado a que desde su equipo lo llamaron para que parara en boxes en momentos poco oportunos, provocaron que finalizara la carrera muy lejos de lo esperado.

Este Gran Premio de Hungría ya había comenzado torcido para Colapinto, debido a que en la práctica libre 1 se ausentó por una normativa de la FIA que obliga a los “rookies” a participar en al menos cuatro sesiones al año, mientras que en la segunda sesión de entrenamientos chocó luego de media hora.

De esta manera, el sábado tuvo que girar la mayor cantidad posible de veces para familiarizarse con el circuito, aunque esto no le permitió después brillar en la clasificación.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el triunfo quedó en manos de Norris, quien protagonizó una intensa batalla con su compañero de equipo en McLaren, el australiano Oscar Piastri, aunque este último abandonó cuando iban poco más de dos tercios de la carrera por problemas en su monoplaza.

De esta manera, la segunda posición fue para Verstappen y el tercer lugar para Antonelli, que con solo 19 años se mantiene como cómodo líder del campeonato.

En el cuarto lugar había finalizado el británico Lewis Hamilton (Ferrari), pero recibió una sanción de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pitlane y finalmente quedó quinto, detrás de su compañero de equipo, que es el monegasco Charles Leclerc.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el francés Isack Hadjar (Red Bull), el británico George Russell (Mercedes), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el alemán Nico Hulkenberg (Audi) y el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Luego del GP de Hungría, Antonelli lidera el campeonato con 219 puntos y le saca 50 unidades a su escolta, que es Hamilton. Además, en el tercer lugar está Russell con 160. La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será recién dentro de cuatro semanas, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de Hungría

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Isack Hadjar (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Nico Hulkenberg (Audi)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Colapinto Hungría Fórmula 1
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