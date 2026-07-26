Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto no ocultó su bronca tras otra carrera para el olvido: "No tenía nada de grip"

El argentino Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría y fue muy crítico con el rendimiento del Alpine

26 de julio 2026 · 14:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colapinto no ocultó su bronca tras otra carrera para el olvido: No tenía nada de grip

Franco Colapinto bajó del Alpine A526 con más preguntas que certezas. El puesto 15 en el Gran Premio de Hungría de la F1 no fue lo que más preocupó al argentino, sino las sensaciones que le dejó un auto que, según explicó, nunca estuvo a la altura de las circunstancias.

El balance de Franco Colapinto

Lejos de poner excusas, el bonaerense describió una carrera cuesta arriba desde el mismo comienzo. Una buena partida quedó rápidamente en el olvido cuando se encontró sin espacio para maniobrar. "Largué bien, después me quedé trabado en la curva 1 detrás de Pierre. Cuando frené en la 4 el auto se movió mucho y me fui un poco afuera. Fue una pena".

• LEER MÁS: Colapinto terminó decimoquinto en Hungría y cerró un fin de semana para el olvido

Ese episodio terminó condicionando el resto de la competencia. Colapinto perdió posiciones y, a partir de allí, quedó inmerso en un pelotón del que nunca pudo escapar. Incluso sospecha que el contacto de los primeros metros pudo haber dejado secuelas en el monoplaza. "No tenía ritmo. No sé si en ese toque se rompió algo porque iba muy, muy despacio".

Sin capacidad para recuperar terreno, el argentino apuntó directamente al comportamiento del Alpine, al que describió como impredecible durante toda la carrera. La falta de adherencia fue, según explicó, el principal enemigo. "Me estaba costando mucho el balance, patinando mucho atrás y adelante. No tenía nada de grip esta carrera. Incluso cuando ponía gomas nuevas seguía sin tener agarre. Es un poco raro y hay que entender qué pasó".

Más allá de que el tránsito en pista y la estrategia pudieron influir en el desarrollo de la prueba, Colapinto insistió en que el verdadero problema fue la falta de competitividad del auto. El Hungaroring, un circuito donde los sobrepasos son escasos, terminó potenciando aún más esas limitaciones. "Perdí mucho tiempo con el tráfico, pero el auto fue muy complicado de manejar. El balance era bastante malo y el ritmo no estaba. Hay que entender por qué y trabajar para lo que viene".

Colapinto Hungría Alpine
Noticias relacionadas
Franco Colapinto finalizó 13° en la clasificación del Gran Premio de Hungría.

Franco Colapinto largará 13° y Lando Norris hizo la pole en el GP de Hungría

Franco Colapinto se refirió al accidente que sufrió en Hungría.

Colapinto lamentó el accidente en Hungría: "No fue un buen día ni un comienzo ideal"

colapinto tuvo un viernes para el olvido en hungria: un despiste freno su trabajo en la fp2

Colapinto tuvo un viernes para el olvido en Hungría: un despiste frenó su trabajo en la FP2

leclerc domino en la practica libre 1 del gp de hungria, que no conto con colapinto

Leclerc dominó en la práctica libre 1 del GP de Hungría, que no contó con Colapinto

Lo último

Colón busca una reacción rápida ante Chaco For Ever en casa para no ceder terreno arriba

Colón busca una reacción rápida ante Chaco For Ever en casa para no ceder terreno arriba

El GP de Baréin de F1 cancelado por la guerra en Medio Oriente se correrá en Malasia

El GP de Baréin de F1 cancelado por la guerra en Medio Oriente se correrá en Malasia

River volvió a perder y la furia de la hinchada se hizo sentir en Núñez

River volvió a perder y la furia de la hinchada se hizo sentir en Núñez

Último Momento
Colón busca una reacción rápida ante Chaco For Ever en casa para no ceder terreno arriba

Colón busca una reacción rápida ante Chaco For Ever en casa para no ceder terreno arriba

El GP de Baréin de F1 cancelado por la guerra en Medio Oriente se correrá en Malasia

El GP de Baréin de F1 cancelado por la guerra en Medio Oriente se correrá en Malasia

River volvió a perder y la furia de la hinchada se hizo sentir en Núñez

River volvió a perder y la furia de la hinchada se hizo sentir en Núñez

Colapinto no ocultó su bronca tras otra carrera para el olvido: No tenía nada de grip

Colapinto no ocultó su bronca tras otra carrera para el olvido: "No tenía nada de grip"

Con Ignacio Lago, Colón confirmó los convocados para jugar ante Chaco For Ever

Con Ignacio Lago, Colón confirmó los convocados para jugar ante Chaco For Ever

Ovación
Colón busca una reacción rápida ante Chaco For Ever en casa para no ceder terreno arriba

Colón busca una reacción rápida ante Chaco For Ever en casa para no ceder terreno arriba

Colapinto no ocultó su bronca tras otra carrera para el olvido: No tenía nada de grip

Colapinto no ocultó su bronca tras otra carrera para el olvido: "No tenía nada de grip"

Colapinto terminó decimoquinto en Hungría y cerró un fin de semana para el olvido

Colapinto terminó decimoquinto en Hungría y cerró un fin de semana para el olvido

El GP de Baréin de F1 cancelado por la guerra en Medio Oriente se correrá en Malasia

El GP de Baréin de F1 cancelado por la guerra en Medio Oriente se correrá en Malasia

River volvió a perder y la furia de la hinchada se hizo sentir en Núñez

River volvió a perder y la furia de la hinchada se hizo sentir en Núñez

Policiales
Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Escenario
Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición