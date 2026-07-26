Colapinto no ocultó su bronca tras otra carrera para el olvido: "No tenía nada de grip"

El argentino Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría y fue muy crítico con el rendimiento del Alpine

Franco Colapinto bajó del Alpine A526 con más preguntas que certezas. El puesto 15 en el Gran Premio de Hungría de la F1 no fue lo que más preocupó al argentino, sino las sensaciones que le dejó un auto que, según explicó, nunca estuvo a la altura de las circunstancias.

Lejos de poner excusas, el bonaerense describió una carrera cuesta arriba desde el mismo comienzo. Una buena partida quedó rápidamente en el olvido cuando se encontró sin espacio para maniobrar. "Largué bien, después me quedé trabado en la curva 1 detrás de Pierre. Cuando frené en la 4 el auto se movió mucho y me fui un poco afuera. Fue una pena".

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Ese episodio terminó condicionando el resto de la competencia. Colapinto perdió posiciones y, a partir de allí, quedó inmerso en un pelotón del que nunca pudo escapar. Incluso sospecha que el contacto de los primeros metros pudo haber dejado secuelas en el monoplaza. "No tenía ritmo. No sé si en ese toque se rompió algo porque iba muy, muy despacio".

"FALTÓ RITMO". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine luego de quedar 15° en el Gran Premio de Hungría.



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Sin capacidad para recuperar terreno, el argentino apuntó directamente al comportamiento del Alpine, al que describió como impredecible durante toda la carrera. La falta de adherencia fue, según explicó, el principal enemigo. "Me estaba costando mucho el balance, patinando mucho atrás y adelante. No tenía nada de grip esta carrera. Incluso cuando ponía gomas nuevas seguía sin tener agarre. Es un poco raro y hay que entender qué pasó".

Más allá de que el tránsito en pista y la estrategia pudieron influir en el desarrollo de la prueba, Colapinto insistió en que el verdadero problema fue la falta de competitividad del auto. El Hungaroring, un circuito donde los sobrepasos son escasos, terminó potenciando aún más esas limitaciones. "Perdí mucho tiempo con el tráfico, pero el auto fue muy complicado de manejar. El balance era bastante malo y el ritmo no estaba. Hay que entender por qué y trabajar para lo que viene".