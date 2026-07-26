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El minuto a minuto del partido entre Colón y Chaco For Ever

Colón mostró las dudas de siempre, perdió 1-0 contra Chaco For Ever y dejó el invicto como local para, de paso, dejar pasar la chance de acercarse a la cima

Ovación

Por Ovación

26 de julio 2026 · 15:09hs
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El minuto a minuto del partido entre Colón y Chaco For Ever

UNO Santa Fe | José Busiemi
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El minuto a minuto del partido entre Colón y Chaco For Ever

Después del tropiezo frente a Ferro, el margen para dejar puntos en el camino se achica y el compromiso de este domingo aparecía como una prueba de carácter para un Colón que necesita volver a ganar. Sin embargo, fue una sombra y perdió 1-0 ante Chaco For Ever con gol de Enzo Gaggi. Fin del invicto de local en un momento inoportuno.

El partido fue correspondiente a la fecha 22 de la zona A de la Primera Nacional, tuvo el arbitraje de Javier Delbarba y la cobertura de UNO Santa Fe.

Comenzó el partido: Colón recibe a Chaco For Ever

Se puso en marcha el encuentro de la fecha 22 de la zona A entre Coló y Chaco For Ever.

6 minutos: Colón ataca por la derecha

Primeros movimientos, donde Colón encontraba sus primeros acercamientos con Marcio y Peinipil.

15 minutos: Colón se acomoda y llega cada vez más

Dentro de un partido parejo, Colón asoma un poco más ambicioso y Bonansea se vuelve un problema en el área.

23 minutos: Chaco For Ever sorprende a Colón

Contra letal y, en la primera llegada, Chaco For Ever se pone arriba ante Colón 1-0 con gol de Enzo Gaggi.

30 minutos: Medrán dispone un retoque táctico en Colón

Con la ventaja 1-0 de Chaco For Ever, cambian de banda Julián Marcioni Franco García en Colón.

38 minutos: Colón no reacciona ni acciona

Colón sintió el mazazo y le cuesta atacar, por lo que Chaco For Ever está cómodo en Santa Fe.

Final del primer tiempo: Colón pierde con Chaco For Ever

Se fueron los 45 iniciales, con una actuación floja de Colón, que cae 1-0 en Santa Fe ante el colista Chaco For Ever.

Inició el segundo tiempo: Colón va por la remontada ante Chaco For Ever

Se puso en marcha el complemento, con Colón en busca de darlo vuelta ante Chaco For Ever, que gana 1-0. A la cancha Facundo Castet e Ignacio Lago por Risso Patrón y García.

8 minutos ST: Colón se adelanta e inquieta a Chaco For Ever

Sin brillar, Colón empieza a acercarse de nuevo al arco de Chaco For Ever, con varias intervenciones de Canuto.

14 minutos ST: Medrán mueve el banco en Colón

A la cancha Garate en Colón por Sarmiento. Gana 1-0 Chaco For Ever.

18 minutos: Chaco For Ever deja con vida a Colón

Colón va y deja espacios, por lo que Chaco For Ever estuvo cerca de liquidar la historia con un tiro de Gaggi que pasó cerca del palo.

26 minutos ST: Colón, con empuje y sin ideas

Colón ataca mediante acciones individuales y por ahora no puede romper el cerrojo de Chaco For Ever.

31 minutos ST: Medrán sigue variando en Colón, al igual que Cravero

Adentro Agustín Toledo y Conrado Ibarra por Antonio y Marcioni en Colón.

37 minutos ST: Colón va a puro empuje y sin argumentos

Chaco For Ever solo aguantaba ante un Colón que presionaba sin ideas y a los ponchazos en busca de la igualdad.

Final del partido: Colón perdió con Chaco For Ever

Concluyó el encuentro de la fecha 22, con la derrota de Colón 1-0 ante Chaco For Ever para desperdiciar la chance de achicar distancias con Ferro. Chau invicto de local.

Formaciones de Colón y Chaco For Ever

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Gabriel Risso Patrón; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio y Franco García; Darío Sarmiento; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; David Valdez, Lucas Pruzzo, Alan Luque, Brian Nievas, Ricardo Garay y Agustín Ojeda; Juan Matías Romero, Enzo Gaggi, Santiago Valenzuela; y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Gol: PT 23' Enzo Gaggi (CFE).

Árbitro: Javier Delbarba.

Estadio: Brigadier López.

Colón Chaco For Ever Primera Nacional
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