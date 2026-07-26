El minuto a minuto del partido entre Colón y Chaco For Ever

Colón mostró las dudas de siempre, perdió 1-0 contra Chaco For Ever y dejó el invicto como local para, de paso, dejar pasar la chance de acercarse a la cima

Después del tropiezo frente a Ferro, el margen para dejar puntos en el camino se achica y el compromiso de este domingo aparecía como una prueba de carácter para un Colón que necesita volver a ganar. Sin embargo, fue una sombra y perdió 1-0 ante Chaco For Ever con gol de Enzo Gaggi. Fin del invicto de local en un momento inoportuno.