Después del tropiezo frente a Ferro, el margen para dejar puntos en el camino se achica y el compromiso de este domingo aparecía como una prueba de carácter para un Colón que necesita volver a ganar. Sin embargo, fue una sombra y perdió 1-0 ante Chaco For Ever con gol de Enzo Gaggi. Fin del invicto de local en un momento inoportuno.
El minuto a minuto del partido entre Colón y Chaco For Ever
Colón mostró las dudas de siempre, perdió 1-0 contra Chaco For Ever y dejó el invicto como local para, de paso, dejar pasar la chance de acercarse a la cima
Por Ovación
El partido fue correspondiente a la fecha 22 de la zona A de la Primera Nacional, tuvo el arbitraje de Javier Delbarba y la cobertura de UNO Santa Fe.
Formaciones de Colón y Chaco For Ever
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Gabriel Risso Patrón; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio y Franco García; Darío Sarmiento; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Chaco For Ever: Gastón Canuto; David Valdez, Lucas Pruzzo, Alan Luque, Brian Nievas, Ricardo Garay y Agustín Ojeda; Juan Matías Romero, Enzo Gaggi, Santiago Valenzuela; y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.
Gol: PT 23' Enzo Gaggi (CFE).
Árbitro: Javier Delbarba.
Estadio: Brigadier López.