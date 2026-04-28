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Rosario Central visita a Universidad Central en busca de un triunfo en la Libertadores

Rosario Central visitará, desde las 21, a Universidad Central de Venezuela, por la fecha 3 del Grupo H de la Copa libertadores

28 de abril 2026 · 09:04hs
Rosario Central visita a Universidad Central en busca de un triunfo en la Libertadores

Rosario Central visitará este martes a Universidad Central de Venezuela, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo clave que le permita comenzar a encaminar su clasificación a los octavos de final.

El partido, que iniciará a las 21, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de la UCV y se podrá ver a través de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El árbitro será el uruguayo José Burgos, quien contará con la ayuda desde el VAR de su compatriota Christian Ferreyra.

Rosario Central, que tiene como su gran figura al extremo Ángel Di María, tuvo un buen inicio en esta edición de la Copa Libertadores, producto del empate como local ante Independiente del Valle de Ecuador y el triunfo en condición de visitante contra Libertad de Paraguay gracias al agónico gol del delantero Enzo Copetti.

El “Canalla”, que es dirigido por Jorge Almirón, buscará conseguir un nuevo triunfo este martes para comenzar a encaminar su clasificación a los octavos de final.

Del otro lado estará Universidad Central, que pese a que en la previa apuntaba a ser el equipo más débil del Grupo, actualmente marcha tercero con tres puntos y si da la sorpresa ante Rosario Central terminará la fecha en puestos de clasificación a la próxima instancia, aunque todavía queda mucho recorrido.

Probablesformaciones de Universidad Central y Rosario Central

Universidad Central: Lautaro Morales; Daniel Carrillo, Alfonso Simarra, Ruben Ramírez, Maicol Ruiz; Daniel De Sousa, Carlos Cermeño, Vicente Rodríguez, Yeiber Murillo; Charlis Ortiz y Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Jaminton Campaz, Ángel Di María, Enzo Giménez; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Hora: 21.

Árbitro: José Burgos (URU).

VAR: Christian Ferreyra (URU).

Estadio: Olímpico de la UCV.

TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

Rosario Central Copa Libertadores Venezuela
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