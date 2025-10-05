Uno Santa Fe | Ovación | River

Rosario Central y River, duelo de alto voltaje en el Gigante de Arroyito

El recuperado River visitará a Rosario Central, este domingo desde las 21.15, en un choque clave por los primeros puestos de la Zona B.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2025 · 10:48hs
Rosario Central y River, duelo de alto voltaje en el Gigante de Arroyito

River visitará este domingo a Rosario Central, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura que enfrenta a dos de los candidatos que tiene la Zona B.

El partido está programado para las 21:15, se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Diego Romero.

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, viene de cosechar dos derrotas consecutivas en este Torneo Clausura, aunque el jueves se recuperó gracias al triunfazo por 1-0 ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El conjunto “Millonario” marcha tercero en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez.

River también necesita volver a sumar de a tres en el Torneo Clausura para seguir afianzándose en la tabla anual, con el objetivo de meterse en la próxima Copa Libertadores.

Rosario Central, por su parte, es el único invicto en este Torneo Clausura, aunque los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron ganar tres partidos y empataron los otros seis.

En lo que respecta a la tabla anual el “Canalla”, que tiene como gran figura a Ángel Di María, lidera con 50 puntos y todo indica que conseguirá uno de los tres cupos para la próxima Copa Libertadores.

En su última presentación, el equipo rosarino goleó 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante.

Las probables formaciones y otros detalles del partido

  • Torneo Clausura
  • Zona B- fecha 11
  • Rosario Central – River
  • Estadio: Gigante de Arroyito
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Diego Romero
  • Hora: 21:15. TV: ESPN Premium

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

River Rosario Central Gigante de Arroyito
Noticias relacionadas
El capitán de River Enzo Pérez se perdería el partido ante River.

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por Copa Argentina

Colapinto se mostró decepcionado por el 16° puesto en el Gran Premio de Singapur.

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Santa Fe se coronó bicampeón de los Juegos Nacionales Evita que se desarrollaron en Mar del Plata.

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

colapinto termino 16° en un gp de singapur que tuvo como ganador a russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Lo último

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Último Momento
Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Ovación
Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Policiales
Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario