La séptima jornada del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 tendrá este sábado su tercera carrera Sprint en el marco del Gran Premio de Canadá, con la presencia del argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine.
Sábado de acción para Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá
El piloto argentino Franco Colapinto largará 13° la carrera Sprint y posteriormente afrontará la prueba de clasificación para el Gran Premio del domingo en Canadá
Sábado de acción para Franco Colapinto
El pilarense comenzó con el pie izquierdo el fin de semana, ya que ni siquiera logró completar una vuelta debido a un problema en la unidad de potencia del A526. Apenas cinco minutos después de haber salido a pista, debió regresar al box y no marcó ningún tiempo. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, solo alcanzó el puesto 16°, mientras que Kimi Antonelli fue el más rápido de la sesión con un registro de 1:13.402.
A pesar de que logró dejar los problemas mecánicos atrás, Colapinto no tuvo su mejor actuación en la Sprint Qualy: no logró superar el corte definitivo y largará 13° en la mini carrera del sábado. Gasly, quien se vio perjudicado por una bandera roja tras un choque de Fernando Alonso, no pasó la SQ1. Con una vuelta de 1:12.695, George Russell se quedó con la pole.
Días y horarios de la actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá
Sábado 23 de mayo
Carrera Sprint a 23 vueltas: 13 (Argentina) / 12 (Montreal)
Clasificación: 17 (Argentina) / 16 (Montreal)
Domingo 24 de mayo
Carrera a 70 vueltas: 17 (Argentina) / 16 (Montreal)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV