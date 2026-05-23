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Sábado de acción para Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá

El piloto argentino Franco Colapinto largará 13° la carrera Sprint y posteriormente afrontará la prueba de clasificación para el Gran Premio del domingo en Canadá

23 de mayo 2026 · 10:30hs
Franco Colapinto correrá este sábado la carrera Sprint y luego afrontará la clasificación.

Franco Colapinto correrá este sábado la carrera Sprint y luego afrontará la clasificación.

La séptima jornada del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 tendrá este sábado su tercera carrera Sprint en el marco del Gran Premio de Canadá, con la presencia del argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine.

Sábado de acción para Franco Colapinto

El pilarense comenzó con el pie izquierdo el fin de semana, ya que ni siquiera logró completar una vuelta debido a un problema en la unidad de potencia del A526. Apenas cinco minutos después de haber salido a pista, debió regresar al box y no marcó ningún tiempo. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, solo alcanzó el puesto 16°, mientras que Kimi Antonelli fue el más rápido de la sesión con un registro de 1:13.402.

A pesar de que logró dejar los problemas mecánicos atrás, Colapinto no tuvo su mejor actuación en la Sprint Qualy: no logró superar el corte definitivo y largará 13° en la mini carrera del sábado. Gasly, quien se vio perjudicado por una bandera roja tras un choque de Fernando Alonso, no pasó la SQ1. Con una vuelta de 1:12.695, George Russell se quedó con la pole.

Días y horarios de la actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint a 23 vueltas: 13 (Argentina) / 12 (Montreal)

Clasificación: 17 (Argentina) / 16 (Montreal)

Domingo 24 de mayo

Carrera a 70 vueltas: 17 (Argentina) / 16 (Montreal)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

Franco Colapinto Gran Premio Canadá
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