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Alarma en la Selección Argentina: Dibu Martínez sufrió una fractura en su mano

Emiliano Dibu Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha y tendría un plazo de recuperación de tres semanas

23 de mayo 2026 · 10:16hs
Dibu Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha.

Dibu Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha.

El arquero argentino Emiliano Martínez, titular en la Selección y en el Aston Villa, sufrió la fractura del dedo anular de su mano derecha en el calentamiento previo a la pasada final de la UEFA Europa League.

Dibu se fracturó, pero llegará sin problemas al Mundial

El guardameta reconoció la lesión en los momentos posteriores a la consagración del equipo inglés, que se impuso por 3-0 ante el Friburgo alemán, y la misma fue confirmada tras estudios de rayos X.

A pesar de la preocupación inicial, el parte médico oficial detalla que la rotura fue menor, por lo que el arquero campeón del Mundo y bicampeón de América no necesitará intervención quirúrgica por lo que no tendría problemas para disputar la próxima cita mundialista de Canadá, Estados Unidos y México, a 20 días de su inicio.

Emiliano “Dibu” Martínez fue campeón de la UEFA Europa League, la copa de segundo orden del fútbol europeo, en la que fue su primer conquista desde que se fue del Arsenal, en 2021, y lo hizo con un dolor en la mano derecha: el guardameta sufrió una fractura en el calentamiento previo a la gran final, disputada en Estambul, Turquía, el miércoles 20 de mayo.

A pesar de la rotura, en una noticia que ya daba algo de tranquilidad para el público argentino en la previa del Mundial, el guardameta formado en las inferiores de Independiente no tuvo inconvenientes para disputar los 90 minutos de tiempo reglamentario y los posteriores estudios descartaron una lesión de gravedad.

El arquero de 33 años no deberá pasar por el quirófano y únicamente necesitará darle algunos días de descanso a su mano derecha, por lo que continuará entrenando para llegar a la próxima Copa del Mundo de la mejor manera, aunque no podrá utilizar la mano lesionada durante los entrenamientos.

Así, el Dibu comenzó un tratamiento especializado y se perderá los amistosos previos al Mundial, en los que la Selección Argentina enfrentará a Honduras e Islandia en suelo estadounidense, pero no tendría problemas para volver al once titular una vez comience la participación argentina en la cita mundialista, que comenzará a defender el título obtenido en Qatar 2022 el martes 16 de junio.

Dibu Martínez Selección Argentina
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