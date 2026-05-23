Sentidas palabras de Simeone acerca de la despedida de Guardiola en Manchester City

Diego Simeone aprovechó la conferencia previa al cruce ante Villarreal, por la última jornada de La Liga, para hacer un balance de la temporada del Atlético de Madrid y reflexionar sobre el desgaste que implica sostenerse tantos años en la élite. En ese contexto, el DT argentino se comparó con Pep Guardiola tras conocerse la salida del catalán del Manchester City e hizo eco de sus palabras de adiós al conjunto británico.

“La búsqueda de crecimiento existe, año tras año nos reinventamos, la temporada pasada fue difícil, este año también. La forma de mejorar es buscar lo mejor del equipo y lo podamos representar en el juego. No se trata de entrenadores, va de jugadores. A mejores jugadores hay mejores entrenadores”, expresó el entrenador del Colchonero.

La decisión del español de dejar Inglaterra después de casi una década fue el disparador para que el Cholo hablara sobre el desgaste físico y mental que genera la rutina del fútbol de alta competencia. El argentino remarcó que las exigencias cotidianas terminan afectando incluso a los técnicos más exitosos.

“Leí lo de Guardiola. Me siento muy identificado con él. Si le cambiaban el nombre... no gané las copa que ganó él, claramente, pero sí me sentí muy identificado con él y todo lo que relataba. Con la consecuencia de tener que estar cada tres días expuestos, hablando con los jugadores para los partidos, para los entrenamientos, gestión de grupo, todo lo que genera una bola que no para, y que vuelve a empezar cada dos días”, afirmó.

Además, el exmediocampista no ocultó la admiración que siente por quien considera una referencia absoluta de la profesión. “Es el mejor entrenador del mundo que en estos momentos existe. Por su capacidad de ganar. Esto va de ganar, está en un equipo que llegan jugadores buenos y ganar no es sencillo. Habla por sí solo de la calidad y de la jerarquía”, sostuvo.