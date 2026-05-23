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Capibaras XV va por la clasificación ante Selknam

Capibaras XV recibe a Selknam en el Paraná Rowing Club por la fecha 12 del Súper Rugby Américas 2026 en un duelo clave rumbo a semifinales

Ovación

Por Ovación

23 de mayo 2026 · 09:46hs
En busca de sellar su clasificación a semifinales

En busca de sellar su clasificación a semifinales, Capibaras XV recibirá a Selknam.

Capibaras XV vivirá este sábado una jornada histórica para el rugby entrerriano y de toda la región. La franquicia del Litoral disputará por primera vez un encuentro oficial en la provincia de Entre Ríos al recibir a Selknam de Chile, por la fecha 12 del Súper Rugby Américas 2026. El partido comenzará a las 16 en La Tortuguita del Paraná Rowing Club y tendrá además una enorme importancia deportiva para el conjunto que integra el santafesino Manuel Bernstein ya que una victoria podría asegurarle el pase a las semifinales del certamen continental.

Presentación oficial del choque en Paraná

Paraná fue escenario de la conferencia de prensa oficial previa al partido de la fecha 12 del Super Rugby Américas 2026 entre Capibaras XV y Selknam de Chile, que se jugará en el predio de La Tortuguita. La actividad se llevó a cabo en Mirador TEC y reunió a jugadores de ambos equipos, cuerpos técnicos, dirigentes y autoridades municipales, en la previa de un encuentro que vuelve a poner a la capital entrerriana en el mapa del rugby profesional sudamericano.

El capitán de Capibaras aseguró que "Estamos conscientes de que estamos bastante cerca de lo que necesitamos y es el día a día, creo que seguimos cumpliendo con eso", expresó.

Agregó además que "el objetivo es ser el mejor equipo posible cada vez que entramos a la cancha, y que los resultados del torneo no sean lo principal. Obviamente, estando tan cerca, hay motivación y presión, ojalá se pueda dar. Pero nuestro foco está 100% en ser el mejor equipo posible".

El entrenador Nicolás Galatro manifestó que "Quiero darle la bienvenida a los amigos de Chile. Como se dijo respecto al partido de mañana, Chile es básicamente el seleccionado nacional, que se prepara, ya jugó un Mundial y se prepara para otro. Ese es el nivel con el cual nos vamos a enfrentar", señaló.

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El choque entre litoraleños y chilenos se producirá a partir de las 16 en el Paraná Rowing Club.

El choque entre litoraleños y chilenos se producirá a partir de las 16 en el Paraná Rowing Club.

En esa línea, remarcó la exigencia del compromiso: "Creo que es de los partidos más duros de todos, con jugadores de nivel internacional, así que para todos los chicos y para nosotros como entrenadores es un gran desafío. Esperemos que mañana nos vaya bien".

La conferencia también dejó en claro la expectativa que genera el encuentro en la ciudad, con un marco institucional que refuerza la importancia del evento para el desarrollo del rugby en la región. La presencia de autoridades, junto a representantes de ambos clubes, subrayó el carácter internacional del duelo y el valor de este tipo de competencias para el crecimiento deportivo y organizativo.

Equipos confirmados para jugar en Rowing

Capibaras XV: 1. Juan Ignacio Rodríguez, 2. Martín Vaca, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Franco Benítez, 6. Jerónimo Gómez Vara, 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein (C), 9. Juan Lovell, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Gino Dicapua, 12. Bautista Estellés, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani, 15. Franco Rossetto

Suplentes: 16. Bernardo Lis, 17. Diego Correa, 18. Ignacio Orsetti, 19. Juan Segundo Huber, 20. Bautista Grenón, 21. Alejo Sugasti, 22. Santiago Vítola, 23. Ignacio Dogliani

Selknam: 1. E. Shea, 2. A. Böhme, 3. I. Gurruchaga, 4. S. Pedrero, 5. C. Saavedra, 6. A. Escobar, 7. E. Tchimino, 8. S. Montagner, 9. M. Torrealba, 10. R. Fernández, 11. N. Saab, 12. M. Garafúlic, 13. D. Saavedra, 14. M. Bustamante, 15. C. Game

Suplentes: 16. S. Lues, 17. J. Carrasco, 18. N. Aguayo, 19. A. Toth, 20. R. Martínez, 21. L. Berti, 22. C. Armstrong, 23. A. Villanueva

Capibaras XV Selknam Paraná
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