Pampas ganó ante Cobras y clasificó a las semifinales

Pampas XV venció por 59 a 0 en un partido disputado en San Isidro y avanzó a la próxima instancia de la competencia. En Montevideo, Dogos se impuso ajustadamente a Peñarol

Pampas arrolló por 59 a 0 a Cobras Brasil en un partido válido por la fecha 12ª del Torneo Súper Rugby Américas que se disputó en la cancha del CASI, en San Isidro. Con esta goleada, el elenco bonaerense consumó su clasificación a las semifinales del certamen. Dogos XV consolidó su liderazgo en el Súper Rugby Américas al derrotar de forma ajustada por 33 a 31 a Peñarol, en un juego celebrado en el estadio Charrúa de Montevideo.

Por la 12° fecha del Super Rugby Américas, Pampas superó a Cobras Brasil Rugby por 59-0 en el Club Atlético de San Isidro y selló su pase a las semifinales del certamen continental. La franquicia bonaerense llegaba con el desafío de revertir la imagen tras tres derrotas consecutivas, la última por la mínima, 39-38, ante Tarucas en Buenos Aires. Los brasileños, por su parte, se presentaban como colistas del torneo tras caer sin atenuantes por 35-12 ante Peñarol en Montevideo. El encuentro marcó, además, el debut con la camiseta de Pampas de Joaquín Pascual Viale, segunda línea de Los Pumitas formado en Alumni.

El encuentro comenzó con unos primeros minutos muy disputados y exigentes desde lo físico. Los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón tomaron la iniciativa, pero sus avances fueron desactivados por la defensa del elenco brasileño. Sin embargo, la insistencia del conjunto local se hizo efectiva a los 11 minutos, cuando, tras una serie de intentos infructuosos, Juan Penoucos se hizo cargo de la pelota y apoyó los primeros puntos del partido para los dueños de casa.

A partir de entonces, los dirigidos por el neozelandés Joshua Reeves se volcaron al ataque, pero Pampas desactivó sin inconvenientes cada uno de los avances rivales. De esta manera, el elenco con base en Buenos Aires recuperó la posesión y empezó a distribuir la ovalada con mayor criterio. Así llegaría el segundo try del partido, a los 19 minutos: tras una gran combinación entre Estanislao Renthel y Alejo Lavayén, el ex Pumas 7’s habilitó a Alfonso Latorre para una nueva conquista del conjunto local.

Pampas aprovechó el envión para seguir dictando el ritmo del encuentro. La franquicia bonaerense hizo gala de una de sus principales armas ofensivas para ampliar la diferencia por duplicado: dos jugadas desde el line-out —una por izquierda y otra por derecha— terminaron con la imposición local en el maul para que Francisco Lusarreta marcará por duplicado, a los 28 y 37 minutos. De esta manera, la primera mitad se cerró con Pampas arriba por 26-0.

El complemento arrancó en la misma tónica de la etapa inicial, con Pampas atacando y Cobras defendiendo. Los dueños de casa no tardaron en volver a marcar: a los 2 minutos, Augusto Cabano Wall capturó un buen pase y se filtró sin oposición hacia el ingoal brasileño. Tan solo diez minutos después, Pampas volvió a imponerse en las formaciones fijas y, a los 11 minutos, Rodrigo Fernández Criado ganó en lo alto para tomar la pelota y habilitar a Juan Penoucos, que, tras imponerse nuevamente en el maul, logró apoyar su segundo try de la noche.

Con la ventaja a su favor, Juan Manuel Leguizamón empezó a mover el banco y a darles minutos a los suplentes. A partir de entonces, la visita comenzó a elevar gradualmente su nivel y a emparejar las acciones del encuentro, aunque sin lograr llevar peligro al ingoal de los dueños de casa.

Promediando la segunda etapa, Pampas volvió a adueñarse de la posesión y marcó dos nuevos tries —a los 65 y 69 minutos— de la mano de Marcos Camerlinckx y Estanislao Renthel. A cinco minutos del final, el recién ingresado Santiago Pernas se anotó en el marcador con el último try de la noche para poner cifras definitivas a la victoria de Pampas por 59-0 y, de esta manera, sellar el pase a las semifinales de la franquicia bonaerense.

Pampas volverá a competir por la 13.ª fecha del Super Rugby Américas el próximo viernes 29 de mayo cuando, a partir de las 21 horas, reciba en el CASI a Selknam de Chile con el objetivo de seguir sumando para finalizar en lo más alto del certamen.

Apretada victoria de Dogos en Uruguay

Dogos XV consiguió una victoria enorme en Montevideo y dio otro paso firme rumbo a las semifinales del Super Rugby Américas. El conjunto cordobés derrotó 33-31 a Peñarol Rugby en el Estadio Charrúa por la fecha 12 y consolidó su liderazgo gracias a una característica que volvió a marcar diferencias: la contundencia en los momentos decisivos.

El conjunto cordobés volvió a demostrar su contundencia para aprovechar cada oportunidad y quedó cada vez más cerca de asegurarse el primer puesto rumbo a las semifinales. En el comienzo del partido, Valentín Cabral abrió el marcador con un try convertido por Facundo Rodríguez y, poco después, Mateo Soler apoyó la segunda conquista para empezar a marcar diferencias.

image Dogos XV golpeó en los momentos justos y venció a Peñarol en Montevideo.

Peñarol intentó responder con el empuje de sus forwards, pero el equipo cordobés volvió a golpear antes del descanso con otro try de Soler. Recién en la última jugada del primer tiempo, Manuel Ardao logró descontar para dejar a los uruguayos en partido. En el complemento, Dogos volvió a pegar rápido. Tomás Montilla apoyó un try convertido y amplió nuevamente la ventaja. Peñarol reaccionó con un try de Agustín Iglesias y empezó a empujar con más intensidad, pero otra vez apareció la contundencia visitante: Nicolás Viola apoyó una conquista clave que parecía sentenciar el encuentro.

Pero el equipo uruguayo no se rindió. Justo Ferrario apoyó un try y luego Manuel Ardao volvió a llegar al ingoal para dejar el partido con incertidumbre en el tramo final. La reacción local generó suspenso y obligó a Dogos a defender hasta el último minuto para quedarse con un gran triunfo que le permite seguir en lo más alto del certamen.

Súper Rugby Américas fecha 12

Pampas 59- Cobras

Peñarol 31. Dogos 33

Sábado 23/5: Capibaras vs. Selknam (16)

Sábado 23/5: Tarucas vs. Yacaré XV (20)