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Una llama, el río, cinco deportistas y una ciudad: la Antorcha pasó por Baigorria

La Antorcha Suramericana recorrió Granadero Baigorria y reunió a vecinos y deportistas en un día que acercó la celebración de Santa Fe 2026

4 de septiembre 2026 · 18:31hs
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Juegos Suramericanos. La antorcha de los Odesur continúa su recorrido por todo el territorio provincial.

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La llama de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya dejó su huella en Granadero Baigorria. Este viernes, la Antorcha Suramericana recorrió distintos puntos de la ciudad, entre ellas las aguas del río, y convirtió por unas horas sus calles y espacios públicos en parte del gran camino hacia la competencia internacional.

El recorrido comenzó en la Plaza 9 de Julio, desde donde la antorcha inició su paso por la localidad. Luego continuó con distintos traspasos en la zona de la Reserva, hasta llegar al Parque Acceso Sur, en la esquina de avenida San Martín y Héroes de Malvinas.

La propuesta buscó llevar el espíritu de los Juegos más allá de las tres ciudades que serán sede oficial de la competencia. Así, la antorcha se convirtió en un punto de encuentro para vecinos, deportistas y familias que acompañaron su paso por Baigorria.

Deportistas, protagonistas del recorrido

La jornada tuvo como protagonistas a deportistas vinculados a distintas disciplinas, quienes fueron los encargados de trasladar la Antorcha Suramericana durante su recorrido por la ciudad.

Entre ellos estuvo Bruno Benigno, representante del canotaje, junto a Mariel Graziani, palista y única mujer de la selección argentina de paracanotaje. También participaron Ciro Fernández, campeón de canotaje; Alexis Gardini, atleta y maratonista; y Constanza Tessio, representante del patinaje.

La presencia de estos deportistas permitió ponerle rostro al recorrido de la antorcha y representar, a través de distintas disciplinas, la diversidad del deporte que formará parte de Santa Fe 2026.

Una llama que recorre Santa Fe

El paso por Granadero Baigorria forma parte del recorrido que la Antorcha Suramericana realiza por distintas localidades de la provincia en la previa de los Juegos.

La iniciativa busca extender el espíritu de la competencia a las comunidades santafesinas y hacer que la celebración deportiva llegue también a ciudades que no serán escenarios de las pruebas.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

antorcha Juegos Suramericanos Granadero Baigorria
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