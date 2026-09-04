Juegos Suramericanos: Santa Fe dio la bienvenida y entregó los kits a los voluntarios

El equipo de voluntariado que trabajará durante los Juegos Suramericanos recibió los kits y la indumentaria que utilizará en la cita de Santa Fe 2026

En la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , la ciudad de Santa Fe celebró este viernes una jornada de bienvenida para los voluntarios y voluntarias que formarán parte de la competencia. La actividad se realizó en la Estación Belgrano y contó con la presencia de la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; la vocera provincial, Virginia Coudannes; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, y la canciller de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), Raquel Sapienza.

El voluntariado será una pieza central de la organización de los Juegos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Los equipos acompañarán las distintas instancias de la competencia y contribuirán a recibir a atletas, delegaciones y visitantes de los países participantes. Virginia Coudannes dimensionó la participación que tendrá el voluntariado: “Tenemos más de 5.000 voluntarios en las tres ciudades y 1.300 estarán en la ciudad de Santa Fe”.

En esa línea, explicó que cumplirán funciones de “logística, comunicación, acompañamiento a deportistas y también en la Villa Suramericana”. Además, destacó la amplitud de la convocatoria: “Fue para todas las edades. Recién hablamos con una persona de 80 años que será voluntaria. Eso quiere decir que los ciudadanos y ciudadanas de la Invencible tienen muchas ganas de ser parte y protagonistas de este gran evento deportivo”.

Una fiesta que todos quieren vivir

El intendente Poletti remarcó el compromiso de la ciudadanía con el acontecimiento: “Es una fiesta que todos quieren vivir. Escuché el testimonio de alguien que trabajó en los Juegos Cruz del Sur y también se anotó para ser voluntario en estos. Eso habla a las claras de cómo es el santafesino: servicial, generoso y participativo cuando la ciudad lo necesita”.

Indumentaria y elementos para cada voluntario

Durante la jornada se entregaron los kits que utilizarán los voluntarios para desarrollar sus tareas a lo largo de los 14 días de competencia. Cada uno incluye dos camisetas de manga corta, una sudadera, una chaqueta, una botella para hidratación y un poncho impermeable, además de otros elementos de merchandising de Santa Fe 2026.

La indumentaria permitirá identificar a quienes integren el voluntariado en los distintos escenarios y espacios vinculados con la organización. Además, cada integrante contará con una credencial personal que determinará los sectores a los que podrá acceder de acuerdo con la función asignada.

Cada voluntario y voluntaria recibió un kit con la indumentaria y los elementos necesarios para desarrollar sus tareas durante los Juegos. El kit incluye dos remeras de manga corta, un buzo de manga larga, una campera, una botella de hidratación y una capa de lluvia, prevista para acompañar las jornadas de trabajo durante los 14 días de competencia.

La indumentaria permitirá además identificar a quienes estarán cumpliendo funciones de voluntariado y estará acompañada por una credencial individual, que habilitará a cada persona a circular por determinados sectores.

En este sentido, la organización de los Juegos cuenta con un estricto sistema de acreditaciones, debido a que en los escenarios deportivos se desarrollarán competencias de alto nivel y se registrarán marcas que podrán ser clasificatorias para los próximos Juegos Panamericanos.