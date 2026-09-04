Continúa el desarrollo del Mundial Juvenil de aguas abiertas en Santa Fe

La sanjuanina Sofía Ovalles consiguió el tercer lugar en la prueba de 5km del Mundial juvenil que se desarrolla en el lago del Parque del Sur de Santa Fe

La acción en el Mundial Juvenil de aguas abiertas continuó este viernes en la ciudad de Santa Fe que se extenderá hasta el domingo en el lago del Parque del Sur. El certamen organizado por World Aquatics reúne a 273 atletas de 39 países, marcando un récord de participación para la historia del campeonato y consolidando a la Argentina como anfitriona de una de las principales competencias internacionales de la natación juvenil e impulsando el turismo en la región.

En este segundo día de pruebas, se llevaron a cabo las correspondientes a los 5km de 14-15 años y los 7.5km en 16-17 años, en ambas ramas. Sin dudas lo conseguido por Sofía Ovalles de la provincia de San Juan es la nota destacada ya que consiguió la tercera posición y el primer podio para nuestro país en el certamen que se desarrolla en un escenario único y emblemático de la capital provincial.

Una verdadera fiesta de las aguas abiertas

La organización de este evento es fruto del trabajo articulado entre los organismos deportivos nacionales, el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, la Federación Santafesina de Natación y la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. El campeonato cumplió dos de las etapas y quedarán ahora el novedoso Knockout Sprint de 3 kilómetros y los relevos mixtos.

En la segunda jornada se desarrollaron las pruebas de 7.5 y 5km en ambas ramas.

El intendente Juan Pablo Poletti expresó que "es un placer, la verdad que tocó un día hermoso, estamos muy felices, viendo lo que tenemos los santafesinos y a veces no valoramos. Hoy tenemos un agua de calidad para poder recibir una competencia internacional. Cuando asumimos con los repollitos casi que no se veía el espejo de agua, se tomó la determinación de recuperar este lago, y bueno lo hemos conseguido junto al respaldo del gobierno provincial".

El jefe de gobierno local subrayó que "creemos que es una zona donde todos los santafesinos podemos disfrutar, por supuesto que tenemos nuestra costanera, la doble platea que es la Setúbal, que casi ninguna ciudad la dispone. Pero para este tipo de eventos, para los que se van a desarrollar con los Juegos Suramericanos, poder tener esta vista, este clima, respirar aire puro, y este verde, sinceramente nos llena de emoción".

Una sanjuanina consiguió podio en Santa Fe

En la siesta santafesina, en la prueba de 5km, 14-15 años de edad, en la rama femenina, la sanjuanina Sofía Ovalles de 14 años, integrante de la selección nacional, ocupó la tercera posición con un tiempo de 1 hora 37 segundos, mientras que la ganadora resultó Kira Guseva de Rusia con 59 minutos 12 segundos, y su compatriota, Anastasiia Siniakova fue segunda. La cuarta colocación quedó para la norteamericana Grace Gannon con 1 hora 1 minuto 11 segundos. Por su parte, la mendocina Martina Delpodio quedó en el puesto 14 con un registro de 1 hora 3 minutos 17 segundos.

La sanjuanina Sofía Ovalles escoltó a las rusas Kira Guseva y Anastasiia Siniakov en los 5 km.

Un sprint muy apretado, que se entrena pero con la poca energía después de casi una hora de competencia es complicado. Pero en su debut mundialista, la sanjuanina Sofía Ovalles tuvo una formidable actuación. Seguramente lo guardará en su corazón porque tuvo una entrega fuera de serie. En lo estratégico cumplió con creces su performance de haber no perdido nunca el pelotón de punta. La capital provincial vive una gran competencia de aguas abiertas y el podio de esta nadadora sanjuanina es motivo de orgullo para toda la natación nacional.

La representante del Club Ausonia, logró su clasificación tras consagrarse campeona argentina en la prueba de 5K disputada en Santo Tomé durante el mes de febrero. Asimismo, en el mes de julio registró su debut internacional con el seleccionado nacional en Fortaleza, Brasil, finalizando entre las diez mejores clasificadas de la cuarta fecha del circuito brasileño de aguas abiertas.

"Tanto sacrificio siempre da su recompensa. Es un orgullo muy grande estar de local. Sentía que los últimos minutos no podía más. Con el aliento de todos dije no puedo darme por vencida ahora...una cosa es soñarlo y otra es plasmarlo. No me lo puedo creer, como que siento que estoy en un sueño, porque no sé, nunca pensé que me iba a ir tan bien, pero tenía confianza y nada, lo pensé mucho, lo visualicé un montón y tenía muchas ganas de hacer podio para nuestro país" señaló la talentosa nadadora de aguas abiertas apenas consiguió el tercer lugar.

En la rama masculina de los 5km, el ganador fue el ruso Alan Nosov con un tiempo de 55 minutos 59 segundos, escoltado por Sawyer Hansen de Estados Unidos y por Ibrahim Burhan de Turquía. El mendocino Valentino Cheruse quedó en la 14 posición con un tiempo de 59 minutos 32 segundos. Fue el cuarto mejor latino, ya que el mexicano Abel Gonzalez Banda fue séptimo, el brasileño Rodrigo Cecchini fue décimo y el colombiano Julián Felipe Sarmiento undécimo.

En los 7.5km masculino, 16-17 años, el primer puesto quedó para el húngaro Balint Kreisz con un registro de 1 hora 23 minutos 26 segundos, en la segunda posición quedó Armand Marosseki de Hungría y tercero Bo Ling Su de China Taipéi. El argentino Mateo Mayer de la provincia de Córdoba fue sexto con un tiempo de 1 hora 23 minutos 34 segundos. En la undécima ubicación quedó otro cordobés, Thiago Pizzini Paz con 1 hora 24 minutos 6 segundos. En mujeres, la rusa Ksenia Misharina quedó primera con un registro de 1 hora 29 minutos 22 segundos, escoltada por la norteamericana Brinkleigh Hansen y por la australiana Olivia Galea. En el puesto 14 quedó Victoria Nestares de San Fernando con una marca de 1 hora 33 minutos 22 segundos.