Las razones por las que se cayeron los amistosos entre Argentina y México

La Selección Argentina había programado dos amistosos ante México después de finalizar las Eliminatorias pero ambos quedaron cancelados

14 de agosto 2025 · 14:06hs
La Selección Argentina ya está clasificada al próximo Mundial y una vez que finalicen las Eliminatorias la AFA tenía pensado disputar dos partidos amistosos en la próxima fecha FIFA (entre el 8 y el 14 de octubre). Y aunque estaba todo pactado con la Selección de México (al menos de palabra), estos encuentros no se jugarán.

Es que desde el equipo de América del Norte eligieron a otros rivales para continuar preparándose a un Mundial donde el Tri ya está dentro por ser uno de los países organizadores. ¿Y Argentina? En veremos.

Fue Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, realizó una conferencia de prensa en Guadalajara donde explicó que la Selección argentina no será rival en los amistosos previos al Mundial, mientras que confirmó que el 14 de octubre se medirán contra Ecuador en el Estadio Akron perteneciente a las Chivas.

"Les puedo ir adelantando que de aquí a la Copa del Mundo jugaremos muchos partidos en México y contra muy buenos rivales", declaró el presidente.

En ese sentido explicó que está en carpeta la Selección de Colombia mientras que el encuentro con Uruguay estaría confirmado para el 15 de noviembre en un partido que resulta interesante ya que, desde México explican, habrá un duelo de estilos porque se enfrentará "la dinámica ofensiva que caracteriza a los aztecas" con la "intensidad del plantel sudamericano".

Las opciones que aparecen para el equipo de Scaloni

La intención de Lionel Scaloni es aprovechar las distintas fecha FIFA para continuar probando jugadores y esquemas de juego, teniendo en cuenta que se trata de una Selección argentina que está en plena etapa de rotación en las distintas líneas.

Es la oportunidad ideal para probar con jugadores que han sumado pocos minutos como Nicolás Paz, probar con Alejandro Garnacho (quien es carta de venta en Manchester United y perdió mucho terreno en la Selección) y, entre otras opciones, analizar la situación de la joya que acaba de ser presentado en el Real Madrid: Franco Mastantuono.

Ante de los compromisos amistosos, Argentina jugará por Eliminatorias el jueves 4 de septiembre en el Monumental frente a Venezuela y el martes 9 contra Ecuador en Guayaquil. Luego, en la fecha FIFA, del 8 al 14 de octubre, realizará dos partidos más en Estados Unidos.

Aunque no están los rivales confirmados tras la suspensión del partido contra la Selección de México, si están confirmadas las sedes: Chicago y Nueva Jersey.

Más adelante, en noviembre, entre la semana del 10 al 18 la Selección argentina viajará para jugar de visitante ante Angola y Qatar ya que los contratos correspondientes ya están firmados por lo que tendremos acción aunque los partidos no sean, precisamente, contra los mexicanos.

