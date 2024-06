San Telmo, Aldosivi y Defensores de Belgrano buscarán no alejarse de Colón

San Telmo visitará a Estudiantes (RC), Aldosivi recibirá a Chaco For Ever y Defensores de Belgrano jugará ante Mitre en Santiago del Estero.

San Telmo, Aldosivi de Mar del Plata y Defensores de Belgrano tendrán acción este domingo, con la obligación de sumar de a tres para no perderle el tren a Colón, que en el inicio de la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional se afirmó en lo más alto, tras vencer a Atlético de Rafaela por 1-0 en el Brigadier López.

El Candombero quiere acortar esa distancia y este domingo tendrá la oportunidad ante Estudiantes de Río Cuarto en condición de visitante. El encuentro comenzará a partir de las 17 y será arbitrado por Lucas Cavallero.

El conjunto de la Isla Maciel no tiene suspendidos, por lo que Alfredo Grelak podría repetir la misma formación que le ganó a Colón el sábado pasado.

Entonces, el once del Candombero sería: Brian Bustos; Julián Cosi, Héctor González, Agustín Lamosa, Rodrigo Ayala; Rodrigo González, Gabriel Ramírez, Adrián Fernández, José Barreto; Iñaki Larthirigoyen y Franco Ayunta.

La Zona B de la Primera Nacional lo tiene a Colón puntero con 37 puntos, mientras que San Telmo está segundo con 33 unidades. Un poco más atrás aparece Aldosivi con 31, Defensores de Belgrano con 30 y Nueva Chicago también con 30.

Aldosivi, con una gran racha positiva

El Tiburón quiere volver a festejar ante su gente y agudizar la crisis deportiva de Chaco For Ever. Llega de tres victorias al hilo y no pierde desde desde la fecha 13 ante Deportivo Morón, pero fue de visitante; por lo que en Mar del Plata la única derrota hasta el momento se dio en el debut por dicha condición ante Atlético de Rafaela, lleva ocho partidos sin caer en casa.

Esta gran campaña ayuda en el ánimo al equipo y lo motiva de cara a la venidera segunda rueda. Por el momento, Aldosivi se mantiene hace tiempo en zona de Reducido por el Grupo B con 31 puntos y una victoria este domingo lo pondría a tres de la cima.

No la tendrá fácil. Andrés Yllana no podrá contar con Gonzalo Piñeiro (esguince de tobillo izquierdo), ni Nicolás Laméndola y Juan Ignacio Sills (llegaron a la quinta amarilla). Marcelo Esponda reemplazaría al ex Newell's, en tanto que Piñeiro le dejaría su lugar a Luján y Varaldo se metería por Laméndola. Además, mantiene la duda en el lateral izquierdo entre Godoy o Ignacio Guerrico.

Así las cosas, el posible once de Aldosivi para el duelo ante el cuadro chaqueño sería con: Jorge Carranza; Rodrigo González, Gonzalo Soto, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico; Esponda, Luján; Alan Sosa, Agustín Alonso, Lucas Varaldo; Agustín Colazo.

Defensores de Belgrano se quiere poner de pie

El equipo del Bajo Núñez, en su última presentación, cayó 2-0 frente a Aldosivi como local. De esta manera, Defe se alejó un poco de la pelea por el grupo. Por eso, ante el Decano santiagueño, buscará recuperar terreno.

El compromiso entre Defensores de Belgrano y Mitre se jugará este domingo, en Santiago del Estero, por la fecha 18 de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional. El juego comenzará a las 16.00 y Nelson Sosa será el árbitro.

Para este juego, Carlos Mayor no podrá contar con Fabián Sánchez, quien sufrió una distensión. En su lugar ingresaría Matías Barbero. Además, David Sayago vuelve a los concentrados tras dejar atrás una lesión y podría estar desde el arranque por Gonzalo Aquilino.

Por lo tanto, Defensores de Belgrano formaría con: Ignacio Pietrobono; Agustín Massaccesi, Leandro Martínez Montagnoli, Juan De Tomaso, Sánchez; Claudio Salto, Agustín Benítez, Ignacio Gutiérrez, Brian Gómez; Ezequiel Aguirre y Sayago.

El resto de los futbolistas que viajaron son: Nicolás Nocetti, Facundo Laumann, Felipe Pérez Manghi, Mauro Bogado, Antú Hernández, Patricio Moyano, Facundo Pereyra y Aquilino.

Fuente: Solo Ascenso