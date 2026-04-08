Sarmiento y Tristán Suárez se enfrentarán este miércoles en el Estadio Julio Humberto Grondona por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026.
Sarmiento no quiere sorpresas ante Tristán Suárez por la Copa Argentina
Sarmiento será local de Tristán Suárez, desde las 21.10, en el Julio Humberto Grondona de Sarandí, por los 32avos de final de la Copa Argentina.
Por Ovación
El "Verde", que acumula dos triunfos seguidos, y el "Lechero", líder de la Zona B de la Primera Nacional, se enfrentan en Sarandí para definir al rival de Boca en 16vos.
El encuentro se disputará desde las 21.10, con arbitraje de Gonzalo Pereira y televisación deTyC Sports.
Sarmiento viene de obtener dos triunfazos:Le había ganado una “final” por la permanencia ante Aldosivi y tomó un poco de aire en la tabla de los promedios, y el jueves venció 2-1 a Barracas Central en condición de visitante con goles de Marabel y Villalba.
En lo que respecta a los playoffs, el equipo dirigido por el Colo Sava está 10° con 16 puntos y quedó a un paso de estar entre los ocho mejores de la Zona B.
Tristán Suárez llega envalentonado al debut en la Copa Argentina:El "Lechero" es el líder de la Zona B de la Primera Nacional con 15 puntos, producto de 4 triunfos y 3 empates, en siete fechas disputadas.
Los dirigidos por Jose María Martínez, invictos en la temporada, acumulan tres victorias al hilo y buscarán llevarse el triunfo en Sarandí para jugar ante Boca.
Probables formaciones de Sarmiento y Tristán Suárez
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaria, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Manuel García, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Carlos Villalba; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Matías Olguín, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Alejandro Molina, Nicolás Del Priore, Kevin Colli, Maxi Luayza, Ángel Almada; Augusto Berrondo. DT: Jose María Martínez.
Hora: 21.10.
Árbitro: Gonzalo Pereira.
Estadio: Julio Humberto Grondona.
TV: TyC Sports.