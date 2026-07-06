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Las dudas y certezas de Scaloni en la Selección Argentina

Hay varias incógnitas de cara al encuentro que se llevará a cabo este martes.

6 de julio 2026 · 12:10hs
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Las dudas y certezas de Scaloni en la Selección Argentina

La Selección argentina se enfrentará este martes a las 13 con su par de Egipto, por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni aún mantiene varias incógnitas en lo que será el 11 titular.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez quien, pese a recibir dos goles ante Cabo Verde en los 16avos de final, tuvo intervenciones fundamentales en el segundo tiempo extra para que finalmente la "Albiceleste" se quede con el triunfo.

La primera incógnita aparece en la defensa, ya que todavía no está definido si el lateral izquierdo será Nicolás Tagliafico o Facundo Medina. A su vez, el lateral derecho será Nahuel Molina, mientras que en la zaga central estarán Cristian Romero y Lisandro Martínez.

Finalmente, es un hecho la presencia de Lionel Messi, quien está teniendo un Mundial inolvidable, mientras que todavía no está confirmado si el 9 será Julián Álvarez o Lautaro Martínez, ambos de flojísimo presente.

Los 11, con certezas y dudas en la Selección Argentina

La posibles formación de la Selección argentina para enfrentar a Egipto: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico o Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Selección Argentina Scaloni Egipto
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