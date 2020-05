Sciacqua: "Me quieren ensuciar, no vuelvo a Godoy Cruz"

El ahora ex entrenador de Godoy Cruz Mario Sciacqua rompió el silencio y le pegó duramente al presidente del club José Mansur. El santafecino aseguró que lo quieren ensuciar.

"Me quieren ensuciar, no voy a volver a Godoy Cruz. Puedo ser mejor o peor entrenador, puedo aceptar que quieran a otro, pero no voy a permitir que digan que no me quise bajar el sueldo. Cuando, si hay algo que tengo, es solidaridad", dijo Sciacqua en un breve diálogo con Doble Amarilla.

El DT llegó apenas a dirigir ocho partidos en el Expreso, con tres victorias -la mitad del total de la Superliga- y cinco derrotas. Obteniendo una efectividad del 37.5%.

Por ahora Jorge Almirón es el que pica en punta para reemplazarlo, quién ya tuvo un paso por el Expreso en la temporada 2013-2014 y salvó al equipo del descenso.