El defensor que buscaría sumar River para mitad de año

River estaría gestionando por un chileno que finaliza su contrato en junio, con la idea de sumarlo libre en junio tras el aval de Eduardo Coudet

River habría iniciado gestiones por Guillermo Maripán , defensor chileno del Torino que finaliza su contrato en junio, con la intención de sumarlo libre para el segundo semestre de 2026 tras el aval de Eduardo Coudet .

Pese a las variantes actuales en la zaga, con la llegada de Tobías Ramírez y la recuperación de Germán Pezzella , el entrenador busca jerarquía y experiencia, por lo que la llegada del español Pablo Longoria como director deportivo le ayudaría en ese aspecto.

El chileno, de 31 años y titular habitual de su selección, aparece como una oportunidad de mercado, ya que su vínculo en Italia está en la etapa final y en Núñez ya comenzaron los contactos, aunque la negociación aún es incipiente.

También incidirá la evaluación de Longoria, nuevo director deportivo, quien analizará la conveniencia de incorporar a un jugador sin proyección de venta del surgido en Universidad Católica.

Maripán pasó por Alavés, fue transferido a Mónaco por 18 millones y luego recaló en Torino, donde fue capitán y destacado como mejor jugador del equipo. En los últimos partidos perdió su lugar ante Ardian Ismajli.

De 1,91 metros y fuerte en el juego aéreo, suma 21 goles en su carrera. Aunque el plantel cuenta con varias opciones, Coudet apunta a reforzar la defensa ante una posible salida de Paulo Díaz.