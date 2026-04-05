Uno Santa Fe | Ovación | River

El defensor que buscaría sumar River para mitad de año

River estaría gestionando por un chileno que finaliza su contrato en junio, con la idea de sumarlo libre en junio tras el aval de Eduardo Coudet

5 de abril 2026 · 10:10hs
El defensor que buscaría sumar River para mitad de año

River habría iniciado gestiones por Guillermo Maripán, defensor chileno del Torino que finaliza su contrato en junio, con la intención de sumarlo libre para el segundo semestre de 2026 tras el aval de Eduardo Coudet.

River buscaría un defensor chileno en el próximo mercado

Pese a las variantes actuales en la zaga, con la llegada de Tobías Ramírez y la recuperación de Germán Pezzella, el entrenador busca jerarquía y experiencia, por lo que la llegada del español Pablo Longoria como director deportivo le ayudaría en ese aspecto.

El chileno, de 31 años y titular habitual de su selección, aparece como una oportunidad de mercado, ya que su vínculo en Italia está en la etapa final y en Núñez ya comenzaron los contactos, aunque la negociación aún es incipiente.

También incidirá la evaluación de Longoria, nuevo director deportivo, quien analizará la conveniencia de incorporar a un jugador sin proyección de venta del surgido en Universidad Católica.

Maripán pasó por Alavés, fue transferido a Mónaco por 18 millones y luego recaló en Torino, donde fue capitán y destacado como mejor jugador del equipo. En los últimos partidos perdió su lugar ante Ardian Ismajli.

De 1,91 metros y fuerte en el juego aéreo, suma 21 goles en su carrera. Aunque el plantel cuenta con varias opciones, Coudet apunta a reforzar la defensa ante una posible salida de Paulo Díaz.

River Eduardo Coudet Pablo Longoria
Noticias relacionadas
lautaro martinez, clave en el triunfo de inter ante roma en el calcio

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

colon no esta solo arriba: moron lo alcanzo, racing (c) tropezo y vendra a santa fe golpeado

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

del sel insistio sobre colon: tiene que estar en primera y deberia copiar a union

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

huracan goleo de visitante a gimnasia (lp) y se mete en la lucha de playoffs

Huracán goleó de visitante a Gimnasia (LP) y se mete en la lucha de playoffs

Lo último

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Último Momento
Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Ovación
Del Sel insistió sobre Colón: Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná