Se baja el telón de la fase regular en el Torneo Dos Orillas

La 9° fecha del Dos Orillas juveniles marcará el cierre de la fase regular, en el que se destacan los cruces entre Universitario con Alma Juniors, y La Salle Jobson con CRAI

Este sábado 13 de junio se disputará la 9° fecha del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. De esta manera se bajará el telón de la fase regular de la competición que luego dará paso a disputar la segunda etapa con la puesta en marcha de la final six.

Allí clasifican los seis primeros de cada divisional por mérito deportivo y se juega final six de oro. En el caso de los equipos de M19 que terminan en la séptima, octava, novena y décima ubicación, juegan dos ruedas todos contra todos seis fechas. Después llegará la tercera etapa que será final four con una duración de tres fechas.

Se cierra la fase regular del Dos Orillas

Por la 9° fecha de la Progresión, en Menores de 19, en barrio Las Delicias, a las 11, Universitario jugará con Alma Juniors de Esperanza con el arbitraje de Mariano Fernández. En Cabaña Leiva, a las 13, La Salle Jobson será anfitrión de CRAI con el control de Exequiel Adrvoer, y en Rafaela, CRAR lo hará con Estudiantes de Parana con el referato de Fernando Lauría. A las 12, Tilcara jugará con Rowing (12, Julián Caviglia). En uno de los adelantos, en la noche del jueves, en Santo Tomé, Santa Fe Rugby superó a Cha Roga por 23 a 13 bajo el arbitraje de Facundo Puntillo.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe Rugby 37, Estudiantes 31, Paraná Rowing 28, CRAI 26, CRAR de Rafaela 25, La Salle Jobson 22, Tilcara de Paraná 17, Universitario de Santa Fe 10, Cha Roga Club 6 y Alma Juniors de Esperanza 0.

En Menores de 17, a las 12, Tilcara recibirá a Paraná Rowing con el control de Alejandro Becic, mientras que a las 13, lo harán CRAR con Estudiantes en Rafaela con el referato de Bruno Martino, y en Cabaña Leiva, La Salle Jobson lo hará con CRAI con el seguimiento de Sebastián López. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Santa Fe RC 30, Rowing 20, CRAR y La Salle Jobson 19, Universitario 13, Estudiantes 11, CRAI 5 y Tilcara 2.

image La Salle Jobson será anfitrión de CRAI en su predio ubicado en Cabaña Leiva.

En Menores de 16, a las 10.30, Tilcara jugará con Rowing con el arbitraje de Guillermo Córdoba; a las 11.30, CRAR de Rafaela con Estudiantes de Paraná con el control de Diego Costa, y a las 13, La Salle Jobson con CRAI con el referato del santafesino Fabián Prats. La tabla de posiciones se encuentra así: Estudiantes 28, Tilcara 24, Santa Fe RC y Universitario 19, Paraná Rowing 15, CRAI 10, CRAR 9, y La Salle Jobson 0.

En la divisional Menores de 15 jugarán Tilcara con Rowing (10.30, Vallejos); CRAR con Estudiantes de Paraná (11.30, Raúl Eguiazú); y La Salle Jobson con CRAI (11.30, Juan Pablo Ferino). Las posiciones se encuentran así: Santa Fe RC 29, La Salle Jobson 23, Estudiantes 21, CRAI 19, Universitario 11, Tilcara 10, Rowing 9 y CRAR 2. En M14 se medirán: Tilcara con Rowing (10.30, Javier Godoy), CRAR con Estudiantes (11.30) y La Salle Jobson con CRAI (10).

En cuanto al grupo Formación, en M17, a las 12, Querandí RC jugará con Santa Fe Rugby B con el arbitraje de Zoe Charvey, y en M16, a las 12, San Carlos RC lo hará con Santa Fe RC B con el control de Enrique Farjath. En M14, a las 10.30, jugarán San Carlos con Brown de San Vicente y San Carlos RC con Santa Fe RC B.

También fueron programados cotejos amistosos: en M14, Universitario con Alma Juniors (11, Matías Del Río) y Cha Roga con Santa Fe Rc A (11); M15, Universitario con Alma Juniors (12.30, Simón Ferino) y Cha Roga con Santa Fe Rugby (12.30, Leopoldo Torres); M16, Universitario con Alma Juniors (11, Gustavo Gilardoni); M17, Universitario con Alma Juniors (12.30, Leonardo Del Río) y Cha Roga con Santa Fe Rugby A (Lucio Katona).