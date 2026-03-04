Uno Santa Fe | Ovación | Torneo

Se concretó con éxito el Torneo Estela Cichero en el Plumazo de Paraná

Con la participación de CRAI y Alma Juniors de Esperanza, organizado por Estudiantes de Paraná se realizó el tradicional encuentro de damas Estela Cichero

4 de marzo 2026 · 09:04hs
CRAI disputó el Torneo Estela Cichero en la capital entrerriana.

Con una serie de amistosos, los distintos equipos buscan sumar rodaje, afianzar sistemas y ganar confianza colectiva. El torneo, que unifica a equipos de Santa Fe y Entre Ríos, dará comienzo el sábado 14 de marzo.

Gitanas y Lobas compitieron en el Plumazo

Organizado por Estudiantes de Paraná, CRAI y Alma Juniors acudieron al torneo Estela Cichero, el cual se concretó en la sección El Plumazo, en el ingreso a la capital entrerriana. Las Gitanas lo hicieron con dos formaciones, apostando a evaluar la respuesta de su plantel en situación real de partido, analizar y ampliar variantes y alternativas.

Las Lobas aprovecharon el certamen para ganar ritmo, elevar la intensidad progresivamente, corregir desajustes e integrar con mayor seguridad algunas incorporaciones rutilantes que le dan un salto de jerarquía a su andamiaje.

Es el caso de Guadalupe Vannay y Paz Raiteri, ex CRAR y Estudiantes, respectivamente. Se midieron contra las tres líneas de Estudiantes, San Cipriano y Club de Profesionales (Concepción del Uruguay).

Estos encuentros sirvieron para consolidar ideas, pulir aspectos tácticos y aceitar movimientos. El sábado, la línea esperancina, visitará a su par «Amarilla» de El Quilla. En Rafaela, CRAR y Argentino de San Carlos disputaron un certamen que reunió también a elencos de la Federación del Oeste.

El Decano cumplió con un andar impecable que le permitió ganar con autoridad los cuatro encuentros que disputó (Sarmiento de Humboldt, Bella Italia, CRAR y Sportivo Libertad) y quedarse con el título.

Un paso firme que alimenta su ambición pensando en el debut. El “verde” apuntó a pulir su estructura de juego y ganar ritmo en la antesala del certamen.

En Sauce Viejo, Santa Fe y Banco midieron fuerzas con sus juveniles. Misma situación para las líneas “Blancas” de SFRC y El Quillá en el sur de la capital provincial.

Fue una nueva instancia para seguir afianzando conceptos de juego. Más allá de los resultados, la prioridad estuvo puesta en la formación, la intensidad y la incorporación de variantes tácticas. Representó otro avance en su proceso de crecimiento en la recta final de la preparación.

