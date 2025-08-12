Se concretó un nuevo capítulo en el Final Six del Dos Orillas

En la 3ª fecha del Dos Orillas de Juveniles, en M16, Universitario de Santa Fe es el puntero de la Zona Campeonato tras vencer a Santa Fe RC en Las Delicias

En los diversos escenarios de la región se disputó la tercera fecha de la Final Six del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. En Menores de 16, Universitario manda en la Zona Campeonato, mientras que CRAI lo hace en Menores de 17. Por su parte, CRAI A es el líder en M19, mientras que CAE y Tilcara de Paraná mandan en M15.

En Menores de 16, en la Zona Campeonato, en las Delicias, Universitario derrotó a Santa Fe Rugby 21 a 20, mientras que en la autopista, CRAI igualó con Paraná Rowing 20 a 20. Además, en el Plumazo, Estudiantes le ganó a CRAR de Rafaela por 43 a 13. Las posiciones quedaron así: Universitario 14, Estudiantes y Rowing 8, CRAI 6, CRAR 3, Santa Fe Rugby A 2. En la próxima fecha jugarán CRAR con CRAI, Rowing con Universitario y Santa Fe Rugby A con Estudiantes.

En la Zona Estímulo, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson superó a Alma Juniors 94 a 0, Querandí RC cayó en el Solar del Sur ante Tilcara 52 a 10, quedando libre Cha Roga. Las posiciones se encuentran así:

La Salle y Tilcara 10; Querandí RC 5; Cha Roga Club y Alma Juniors de Esperanza 0. En la próxima fecha se medirán Cha Roga con Querandí RC y Tilcara con La Salle Jobson.

image En barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe superó a Santa Fe Rugby y es puntero en M16.

En Menores de 17, en la Zona Campeonato, en el Yarará, Rowing cayó ante Tilcara 10 a 8, y Santa Fe Rugby superó a Estudiantes en el Plumazo 76 a 12. En Rafaela, CRAI derrotó a CRAR por 39 a 17. Las posiciones se encuentran así: CRAI 10, CRAR y Tilcara 6; Santa Fe Rugby, Estudiantes y Rowing 5. En la próxima fecha jugarán Tilcara con CRAI, CRAR con Estudiantes y Santa Fe Rugby con Rowing.

En la Zona Estímulo, por la segunda fecha, en el departamento Castellanos, Universitario venció a Brown de San Vicente 22 a 20, y La Salle Jobson a Alma Juniors de Esperanza 78 a 7. Las posiciones se encuentran así: La Salle Jobson 10, Brown de San Vicente 6, Universitario 4, y Alma Juniors 0. En la próxima fecha se cruzarán Universitario con Alma Juniors, y La Salle Jobson con Brown de San Vicente.

En Menores de 19, en la Zona Campeonato, en la autopista, CRAI A derrotó a Paraná Rowing 32 a 17, Estudiantes al CRAR en el Plumazo por 35 a 20 y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby doblegó al CRAI 34 a 29. Las posiciones se encuentran de este modo: CRAI A 10; Santa Fe Rugby, Rowing y Estudiantes 5, CRAR 4, CRAI B 3. En la próxima fecha se cruzarán Rowing con Santa Fe RC A, CRAI B con Estudiantes y CRAR con CRAI A.

En la Zona Estímulo, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson cayó ante Universitario 20 a 14, y Cha Roga igualó 10 a 10 con Alma Juniors de Esperanza. Las posiciones quedaron así: Universitario 9, Tilcara 5, Cha Roga y Alma Juniors 2, La Salle Jobson 1. En la próxima jornada se medirán Alma Juniors con La Salle Jobson y Universitario con Tilcara.

image Los Cuervos vencieron a La Salle en M19, a Brown de San Vicente en M17, y cayeron en M15, con Santa Fe RC A.

En la división Menores de 15, en la Zona Campeonato, en el Plumazo, Estudiantes derrotó a Paraná Rowing 29 a 10, y en barrio Las Delicias, Santa Fe Rugby A derrotó a Universitario de Santa Fe 36 a 3. En tanto, en la autopista, Tilcara venció a CRAI por 31 a 14. Las posiciones se encuentran así: Estudiantes y Tilcara 15; Santa Fe RC A 5; Universitario 4; CRAI y Rowing 0. En la próxima fecha se medirán Rowing con CRAI, Tilcara con Universitario y Santa Fe Rugby A con Estudiantes.

En la Zona Estímulo, Cha Roga superó a Alma Juniors de Esperanza 52 a 0, CRAR igualó con La Salle Jobson 17 a 17, y Brown de San Vicente doblegó a Santa Fe RC B 52 a 17. Las posiciones están así: Cha Roga 15, La Salle Jobson 12, Brown de San Vicente 10, CRAR 7, Santa Fe Ruby B y Alma Juniors 0. En la próxima fecha Alma Juniors con Brown de San Vicente, Santa Fe RC B con CRAR y La Salle Jobson con Cha Roga.