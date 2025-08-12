Colón tiene por delante San Telmo y en verdad 24 puntos en el horizonte con la misión de sacar la cantidad suficiente de unidades que le permitan no sufrir con el descenso.
Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas
El plantel de Colón trabajará este martes por la tarde con la mirada puesta en su visita a San Telmo. El DT Minella nuevamente deberá hacer cambios obligados
Por Ovación
Ingresar a un Reducido se fue transformando, desde Gimnasia de Mendoza al presente, prácticamente una quimera. El veranito que incluyó triunfos sobre Almirante Brown y Juventud Antoniana parecieron ilusionar, pero nuevamente este plantel volvió a esa irregularidad que marcó la campaña 2025.
Regreso a los trabajos con más dudas que certezas
Como fue una constante entre los tres entrenadores que dirigieron a Colón, no hubo una semana donde Pereyra primero, Yllana después y ahora Minella, tuvieron todo el personal a disposición para elegir los once que salten a la cancha.
Ahora el actual estratega sabe que Lautaro Laborié, de buen partido hasta su expulsión contra Gimnasia de Mendoza, cumplió las dos fechas de sanción y es fija en el equipo que pisará la Isla Maciel.
Después tendrá que manejar las mejores opciones ante las lesiones de Nicolás Thaller y Lautaro Gaitán, más un Pulga Rodríguez que no llegó bien a los duelos frente a Gimnasia de Jujuy y Agropecuario.
Asimismo, cada semana el público rojinegro se pregunta si finalmente Cristian García tendrá su anhelado estreno, pues fue pedido expresamente por Yllana y siempre tuvo inconvenientes físicos desde su habilitación para poder pisar un rectángulo de juego.