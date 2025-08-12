Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

El plantel de Colón trabajará este martes por la tarde con la mirada puesta en su visita a San Telmo. El DT Minella nuevamente deberá hacer cambios obligados

12 de agosto 2025 · 08:04hs
Colón tiene por delante San Telmo y en verdad 24 puntos en el horizonte con la misión de sacar la cantidad suficiente de unidades que le permitan no sufrir con el descenso.

Ingresar a un Reducido se fue transformando, desde Gimnasia de Mendoza al presente, prácticamente una quimera. El veranito que incluyó triunfos sobre Almirante Brown y Juventud Antoniana parecieron ilusionar, pero nuevamente este plantel volvió a esa irregularidad que marcó la campaña 2025.

LEER MÁS: El partido San Telmo-Colón de la 27ª fecha tiene nuevo horario y televisación

Regreso a los trabajos con más dudas que certezas

Como fue una constante entre los tres entrenadores que dirigieron a Colón, no hubo una semana donde Pereyra primero, Yllana después y ahora Minella, tuvieron todo el personal a disposición para elegir los once que salten a la cancha.

Ahora el actual estratega sabe que Lautaro Laborié, de buen partido hasta su expulsión contra Gimnasia de Mendoza, cumplió las dos fechas de sanción y es fija en el equipo que pisará la Isla Maciel.

Después tendrá que manejar las mejores opciones ante las lesiones de Nicolás Thaller y Lautaro Gaitán, más un Pulga Rodríguez que no llegó bien a los duelos frente a Gimnasia de Jujuy y Agropecuario.

Asimismo, cada semana el público rojinegro se pregunta si finalmente Cristian García tendrá su anhelado estreno, pues fue pedido expresamente por Yllana y siempre tuvo inconvenientes físicos desde su habilitación para poder pisar un rectángulo de juego.

