Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Augusto Solari tuvo sus primeros minutos con la camiseta de Unión en La Paternal. Entrá y mirá cómo fue el desempeño del exjugador de Central

Entre las peticiones que hizo el DT de Unión , Leonardo Madelón, a los dirigentes, en el presente mercado de pases, uno de los futbolistas que solicitó fue Augusto Solari.

Se buscaba un exponente que pueda desequilibrar de tres cuartos para adelante, que llegó horas antes del partido ante Tigre y donde en el paréntesis trabajó de manera tal que finalmente fue el sustituto del expulsado Fragapane en La Paternal.

LEER MÁS: En una corta semana, asoma un regreso en Unión para pisar Alta Córdoba

Lo que dejó el estreno de Solari

Tuvo la posibilidad de disputar 73 minutos, hasta que Madelón decidió reemplazarlo por Emiliano Álvarez. Tocó la pelota 45 veces y dio con precisión 15 de los 25 pases que intentó; 4 fueron en campo propio y 11 en campo rival, con 6 pases entregados al último tercio.

Probó dos veces al arco del Ruso Rodríguez, una vez ejecutó con precisión una gambeta, mientras que ganó 4 de los 9 duelos terrestres.

Entre los aspectos negativos, Solari tuvo 17 pérdidas y cometió 3 faltas. Finalmente logró dos veces interceptar el balón y también lo recuperó en dos oportunidades.