Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Alejandro Garnacho quedó en el centro de la polémica en Manchester United luego de la viralización de una imagen que sorprendió a los fanáticos

Alejandro Garnacho está ahora mismo en la portada de todos los diarios de Inglaterra, y no es precisamente por su traspaso a Chelsea desde Manchester United, aunque sí por una polémica imagen que podría acelerarla o por qué no, tirarla abajo.

Sucede que el extremo argentino, que está actualmente en conflicto en Manchester, ha sido fotografiado con un vapeador en la mano, despertando la crítica de todos los fanáticos.

La imagen que complica a Alejandro Garnacho en un momento crítico

En la foto, tomada en un salón de tatuajes, se lo ve con un vapeador en la mano. El dispositivo, un Hayati Pro Ultra, es legal en el Reino Unido, pero su presencia en la escena despertó críticas inmediatas en redes sociales, sobre todo de los fanáticos del Manchester.

No es la primera vez que Garnacho aparece vinculado a estos aparatos: en 2023, una historia suya en Instagram dejó entrever que poseía otro modelo, aunque allegados aclararon que pertenecía a un familiar.

En lo deportivo, la relación entre Garnacho y el club está en un punto de quiebre. El entrenador Ruben Amorim lo dejó fuera de la lista de 32 jugadores que hicieron la pretemporada en Estados Unidos, y según trascendió, le sugirió que busque un nuevo club.

Desde su debut en abril de 2022, Garnacho disputó 144 partidos, con 26 goles y 22 asistencias en Manchester, logrando la FA Cup 2024 y la Copa de la Liga en 2023.

Foto

Cuánto puede pagar el Chelsea por Garnacho

Si esta imagen no perjudica la transferencia que estaba por darse, se dice que Chelsea pagaría cerca de 50 millones de euros por Garnacho, lo que se traduce en cerca de 40 millones de libras esterlinas.

En un inicio, Manchester United llegó a pedir 70 millones de euros por Garnacho, pero Chelsea consideró el precio demasiado alto. En la Selección Argentina, el extremo no juega desde noviembre de 2024 en una victoria por 1-0 ante Paraguay, encuentro en el que ingresó 26 minutos.