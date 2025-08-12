Uno Santa Fe | Ovación | Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

El mediocampista Ezequiel Fernández podría abandonar el Al-Qadsiah de Arabia Saudita para sumarse al Bayer Leverkusen de Alemania

12 de agosto 2025 · 12:45hs
Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

El mediocampista Ezequiel Equi” Fernández sigue siendo uno de los nombres más mencionados en este mercado de pases. Tras su salida de Boca a mediados de 2024, el volante de 23 años se instaló en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita con un contrato hasta 2029, pero su estadía podría ser más corta de lo previsto.

Después de que se frustrara su traspaso a la Real Sociedad por diferencias económicas entre los clubes, el periodista Fabrizio Romano confirmó que ahora el Bayer Leverkusen lo tiene en carpeta.

El interés del club alemán, vigente campeón de la Bundesliga, abre una nueva posibilidad para el mediocampista, que podría compartir el centro del campo con otro argentino: Exequiel Palacios, ex River y campeón del mundo en Qatar 2022.

Según la información publicada, Fernández es una de las opciones que maneja el Leverkusen para reforzar su mediocampo, aunque todavía no se produjeron avances concretos en las negociaciones.

LEER MÁS: Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

En caso de concretarse el pase, Fernández tendría la oportunidad de disputar la UEFA Champions League y formar parte de un equipo que en la última temporada sorprendió a Europa con un juego sólido y ofensivo, culminando con la histórica obtención del título alemán.

Los alemanes necesitan un volante

Para el Leverkusen, sumar un volante con la dinámica y capacidad de recuperación del ex Boca podría ser clave para mantener el nivel en el plano internacional.

En cuanto a la operación, Al-Qadsiah no cederá fácilmente: la entidad saudí pretende entre 20 y 25 millones de dólares por la transferencia. Boca, que percibió 20 millones por la cláusula de rescisión cuando Fernández partió en 2024, no obtendría un porcentaje de la venta, aunque sí recibiría ingresos por derechos de formación y el mecanismo de solidaridad que establece la FIFA.

El futuro de Equi Fernández podría definirse en las próximas semanas, si bien el mercado europeo se encuentra en plena actividad, el interés del Bayer Leverkusen representa hasta ahora la propuesta más atractiva para que el mediocampista concrete su desembarco en un club de elite.

Bayer Leverkusen Fernández
Noticias relacionadas
garnacho otra vez en el foco de los hinchas de manchester united

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

colon (sj) sumo al base cristian zenclussen para el prefederal

Colón (SJ) sumó al base Cristian Zenclussen para el Prefederal

la seleccion argentina de beach handball es campeon del mundo

La Selección Argentina de beach handball es campeón del mundo

Cha Roga sigue siendo referente en materia de rugby femenino en toda la región.

Se puso en marcha el Regional del Litoral de rugby femenino

Lo último

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Último Momento
Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Ovación
Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"