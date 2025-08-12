Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Unión mostró en sus redes el orgullo de contar con un arquero y un marcador central entrenador en Ezeiza con la Selección Argentina Sub 16. Entrá y fijate

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2025 · 12:21hs
Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Prensa Unión

Con la presencia de dos chicos de Unión, la Selección Argentina Sub 16 que orienta Diego Placente, inició en la víspera una semana de entrenamientos en el Predio Lionel Messi de Ezeiza.

Este grupo trabaja para sumar rodaje de cara al Sudamericano del año próximo. Por eso el cuerpo técnico evalúa, a lo largo y ancho del país, las joyas de diferentes instituciones.

LEER MÁS: La agenda dispar de Unión y River antes del cara a cara en Mendoza

Los convocados de Unión

En esta citación fueron incluidos el arquero de Unión, Leonel Pividori y el marcador central Jesús Schalbetter, que venían siendo observados y se ganaron esta chance de viajar a Buenos Aires.

Lista Completa

La semana comenzó con un trabajo especial para los arqueros, a cargo de Fernando Escobar y Marcelo Luca. Después hubo un bloque de posesión y fútbol en espacios reducidos.

Este miércoles por la mañana será el último ensayo para que después los chicos queden desobligados y regresen a sus respectivos clubes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1955276719163637958&partner=&hide_thread=false

Unión Selección Sub 16
Noticias relacionadas
Unión está entre los cinco equipos que menos goles lleva convertidos en este 2025.

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

union y la dura realidad: la derrota ante argentinos expone las limitaciones del plantel

Unión y la dura realidad: la derrota ante Argentinos expone las limitaciones del plantel

union ya le apunta a la recuperacion inmediata con un regreso clave

Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

union y una sequia de visitante que ya es alarmante

Unión y una sequía de visitante que ya es alarmante

Lo último

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Último Momento
Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Ovación
Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"