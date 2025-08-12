Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Unión mostró en sus redes el orgullo de contar con un arquero y un marcador central entrenador en Ezeiza con la Selección Argentina Sub 16. Entrá y fijate

Con la presencia de dos chicos de Unión , la Selección Argentina Sub 16 que orienta Diego Placente, inició en la víspera una semana de entrenamientos en el Predio Lionel Messi de Ezeiza.

Este grupo trabaja para sumar rodaje de cara al Sudamericano del año próximo. Por eso el cuerpo técnico evalúa, a lo largo y ancho del país, las joyas de diferentes instituciones.

LEER MÁS: La agenda dispar de Unión y River antes del cara a cara en Mendoza

Los convocados de Unión

En esta citación fueron incluidos el arquero de Unión, Leonel Pividori y el marcador central Jesús Schalbetter, que venían siendo observados y se ganaron esta chance de viajar a Buenos Aires.

Lista Completa

La semana comenzó con un trabajo especial para los arqueros, a cargo de Fernando Escobar y Marcelo Luca. Después hubo un bloque de posesión y fútbol en espacios reducidos.

Este miércoles por la mañana será el último ensayo para que después los chicos queden desobligados y regresen a sus respectivos clubes.