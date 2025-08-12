Unión lidera una estadística a la cual no le saca provecho

Unión está arriba de una estadística que sin embargo no logra usufructuar a su favor para poder convertir goles

Unión es el equipo del fútbol argentino que ehecutó más tiros de esquina en lo que va del año.

Las estadísticas reflejan de manera muy nítida que Unión lidera un aspecto del juego que es fundamental en el fútbol actual, pero al cual no termina de sacarle provecho.

Los números indican que a lo largo del 2025, el Tate es el equipo dentro de los 30 que juegan en Primera División, que más tiros de esquina a su favor ejecutó.

El promedio por partido de córners a favor de Unión es de 6,1 y el que lo sigue es Racing con 5,76. La estadística cuenta los partidos del Torneo Apertura y los cuatro del Clausura actual, que en total son 20.

Es decir que a un promedio de seis por partido, el Rojiblanco ejecutó 120 tiros de esquina en lo que va del año, sin lograr usufructuar esa contingencia del juego.

LEER MÁS: La agenda dispar de Unión y River antes del cara a cara en Mendoza

Para dar un ejemplo de la ineficacia en la pelota quieta a favor. En las cuatro fechas que se llevan disputadas, Unión tuvo 22 tiros de esquina a su favor sin lograr convertir por esa vía.

Pero ante Tigre dispuso de 10 córners sin sacar ventaja. Un dato a tener en cuenta y en el que Leonardo Madelón tendrá que trabajar para aprovechar esa circunstancia, habida cuenta de la falta de gol que lo persigue.

De hecho, el único gol que Unión anotó en este 2025 de un córner fue el empate ante Boca 1 a 1 en el 15 de Abril cuando Fragapane conectó un remate luego de que Agustín Colazo alcanzara a tocar el balón.