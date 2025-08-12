Uno Santa Fe | Ovación | Russo

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Boca, que aún no ganó desde el tercer regreso de Russo, tendrá más alternativas para visitar a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

12 de agosto 2025 · 13:17hs
Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Miguel Ángel Russo sigue en la cuerda floja tras no haber podido ganar en sus primeros ocho partidos desde que volvió a ser DT de Boca y en el inicio de la semana recuperó a tres probables titulares para visitar a Independiente Rivadavia, en Mendoza.

Nicolás Figal, Ayrton Costa y el chileno Carlos Palacios participaron de la práctica de fútbol de este lunes que se extendió durante 45 minutos e incluyó a los futbolistas que no jugaron o lo hicieron pocos minutos en el empate ante Racing.

Mientras los titulares realizaron trabajos más livianos y de recuperación Russo le dio rodaje a Figal y Costa, los dos defensores centrales que eligió para comenzar su ciclo en el Mundial de Clubes.

Lo cierto es que el experimentado DT empezó la semana con la buena noticia de que puede contar con tres nuevos futbolistas para el viaje a Mendoza.

Este martes, la novedad fue la ausencia de Malcom Braida, con autorización por el nacimiento de su hijo, mientras que Tomás Belmonte y Ander Herrera, dos mediocampistas, siguen con entrenamiento diferenciado por lesiones musculares.

LEER MÁS: Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

La mala racha de Boca

Boca atraviesa una racha difícil ya que lleva 12 partidos sin conocer la victoria y quedó anteúltimo en la tabla de posiciones de su zona del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Sin competencia internacional y eliminado de la Copa Argentina, se multiplican los cuestionamientos de los hinchas y dirigentes de la oposición tanto para jugadores, el entrenador y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

La probable formación de Boca para jugar con la Lepra en Mendoza

Con solo una práctica en lo que va de la semana Russo aún no para un equipo pero es probable que haya cambios respecto al empate con Racing.

El probable once de Boca sería con Marchesín; Barinaga, Battaglia o Figal, Costa, Blanco; Braida, Paredes, Delgado o Battaglia; Palacios o Aguirre, Merentiel, Velasco.

Russo Boca Independiente Rivadavia
Noticias relacionadas
el boca de russo pone mucho en juego ante racing

El Boca de Russo pone mucho en juego ante Racing

russo: no busquen problemas donde no los hay

Russo: "No busquen problemas donde no los hay"

russo recupera piezas claves en boca para jugar ante racing

Russo recupera piezas claves en Boca para jugar ante Racing

bayer leverkusen acelera para incorporar a ezequiel fernandez

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Lo último

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Último Momento
Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Ovación
Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"