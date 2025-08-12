Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Boca, que aún no ganó desde el tercer regreso de Russo, tendrá más alternativas para visitar a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Miguel Ángel Russo sigue en la cuerda floja tras no haber podido ganar en sus primeros ocho partidos desde que volvió a ser DT de Boca y en el inicio de la semana recuperó a tres probables titulares para visitar a Independiente Rivadavia, en Mendoza.

Nicolás Figal, Ayrton Costa y el chileno Carlos Palacios participaron de la práctica de fútbol de este lunes que se extendió durante 45 minutos e incluyó a los futbolistas que no jugaron o lo hicieron pocos minutos en el empate ante Racing.

Mientras los titulares realizaron trabajos más livianos y de recuperación Russo le dio rodaje a Figal y Costa, los dos defensores centrales que eligió para comenzar su ciclo en el Mundial de Clubes.

Lo cierto es que el experimentado DT empezó la semana con la buena noticia de que puede contar con tres nuevos futbolistas para el viaje a Mendoza.

Este martes, la novedad fue la ausencia de Malcom Braida, con autorización por el nacimiento de su hijo, mientras que Tomás Belmonte y Ander Herrera, dos mediocampistas, siguen con entrenamiento diferenciado por lesiones musculares.

La mala racha de Boca

Boca atraviesa una racha difícil ya que lleva 12 partidos sin conocer la victoria y quedó anteúltimo en la tabla de posiciones de su zona del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Sin competencia internacional y eliminado de la Copa Argentina, se multiplican los cuestionamientos de los hinchas y dirigentes de la oposición tanto para jugadores, el entrenador y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

La probable formación de Boca para jugar con la Lepra en Mendoza

Con solo una práctica en lo que va de la semana Russo aún no para un equipo pero es probable que haya cambios respecto al empate con Racing.

El probable once de Boca sería con Marchesín; Barinaga, Battaglia o Figal, Costa, Blanco; Braida, Paredes, Delgado o Battaglia; Palacios o Aguirre, Merentiel, Velasco.