La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Por el Torneo de Primera A Marcos Méndez de la Liga Santafesina, se recuperará un cotejo pendiente de la fecha 17 y habrá dos adelantos de la penúltima jornada

12 de agosto 2025 · 12:33hs
Vecinal Gálvez recibirá en Sauce Viejo a Academia Cabrera este miércoles por el Torneo Apertura Marcos Méndez que organiza la Liga Santafesina.

Los dos campeonatos de Liga Santafesina están al rojo vivo. En ambos hay mucho en juego. En Primera A quedan dos fechas por disputarse, mientras que en el ascenso una sola. Igualmente, en Marcos Méndez, se debe recuperar un cotejo de la fecha 17, que se disputará en Sauce Viejo, y habrá dos adelantos. Es importante señalar que el tribunal de disciplina determinó que se deben disputar los cinco minutos restantes del tiempo reglamentario más los cinco minutos que el arbitro de dicho encuentro iba adicionar entre Cosmos FC y Vecinal Gálvez de Sauce Viejo válido por el capítulo 18.

En el Apertura Marcos Méndez

En cumplimiento de la fecha 17 del Apertura de Primera A, se disputará el cotejo oportunamente postergado por falta de seguridad entre la Vecinal Gálvez con la Academia Andrés Cabrera a partir de las 21 y con el arbitraje de Rubén Fernández. En reserva no se debe disputar el encuentro, porque ya resultó triunfo de Vecinal por 2 a 1 sobre Academia Cabrera.

Academia Cabrera llega a este encuentro motivado por el resonante triunfo conseguido el miércoles pasado por la antepenúltima fecha en el estadio Jardín de Recreo Sur ante La Perla del Oeste por 1 a 0, mientras que la escuadra sauceña viene de igualar 0 a 0 con Gimnasia y Esgrima de Ciudadela.

En relación a lo que viene, habrá dos adelantos de la penúltima fecha. El jueves 14, a las 21, en el predio Nery Pumpido, Náutico El Quillá será anfitrión de La Perla del Oeste, y el viernes 15, en el campo de deportes 8 de Enero de Guadalupe, Ciclón Racing recibirá a partir de las 20 a Ciclón Norte de Cayastá, que viene de dar el batacazo de superar a Sportivo Guadalupe por 2 a 0.

El sábado 16 completarán: Gimnasia y Esgrima con Cosmos, Colón con Universidad, Sportivo Guadalupe con Nacional, Pucará con Unión, Academia Cabrera con Sanjustino, Colón de San Justo con Nobleza, La Salle Jobson con Independiente, Ateneo Inmaculada con Vecinal Gálvez, y Newell´s con Juventud Unida de Candioti.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Colón de San Justo y Sanjustino 42; Sportivo Guadalupe 41, Unión de Santa Fe 40, El Quillá 33, Universidad 29, Ateneo Inmaculada 28, Nacional y Colón de Santa Fe 27, Cosmos FC e Independiente 24, La Salle Jobson y Nobleza 23; Ciclón Racing, Academia Cabrera y Ciclón Norte de Cayastá 22, Gimnasia y Esgrima 21, La Perla del Oeste y Juventud Unida 18, Vecinal Gálvez y Newell´s Old Boys 14, Pucará 8.

En el Apertura de Ascenso Griselda Weimer

En relación a la última fecha del Torneo Apertura de Primera B Griselda Weimer, este miércoles 13, a las 21, en el estadio Miguel Japo Acevedo, El Pozo recibirá a Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines, y el jueves 14, en Casa Turquesa, a partir de las 22, Nuevo Horizonte será anfitrión de Los Piratitas.

Las posiciones se encuentran así:Las Flores II 42, Deportivo Santa Rosa y Santa Fe FC 40, Nuevo Horizonte 37, Floresta de Santo Tomé 33, Belgrano de Coronda 35, Banco Provincial 33, San Cristóbal 32, El Cadi de Rincón 30, Defensores de Alto Verde 29, Los Canarios 28, Atenas 25, El Pozo 22, Loyola y Los Juveniles 13, Los Piratitas 12, Deportivo Agua 11, Atlético Arroyo Leyes 9, Don Salvador y Defensores de Peñaloza 7.

El domingo no habrá Inferiores femeninas ni masculinas

La Liga Santafesina de Fútbol comunicó que debido a que conmemorará el Día del Niño, el próximo domingo 17 de agosto no se programarán partidos del Clausura Jorge Habichayn de las Inferiores masculinas ni del Clausura 2025 de la Sub 14 de las formativas femeninas. Asimismo este viernes 15 se disputará la segunda fecha del Clausura de la Sub 16 mientras que para el masculino al feriado se lo utilizará para recuperar cruces que fueron postergados en la primera fecha.

Liga Santafesina
Cha Roga sigue siendo referente en materia de rugby femenino en toda la región.

Se puso en marcha el Regional del Litoral de rugby femenino

