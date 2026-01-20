Uno Santa Fe | Ovación | FIFA

Se confirmó el primer ranking FIFA del 2026: qué puesto ocupa Argentina

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la FIFA presentó la primera clasificación de las selecciones del año. ¿Cómo se encuentra Argentina?

20 de enero 2026
Se confirmó el primer ranking FIFA del 2026: qué puesto ocupa Argentina

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) presentó el primer ranking de selecciones del 2026 tras la consagración de Senegal ante Marruecos en la Final de la Copa Africana de Naciones.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, España continúa ocupando la cima de la clasificación, mientras que Argentina permanece como escolta en vísperas del encuentro que disputarán el 27 de marzo para conocer al campeón de la Finalissima, en Qatar.

Por su parte, Francia completa el podio e Inglaterra ocupa el cuarto lugar de la nómina. En tanto, en la quinta ubicación aparece el próximo sudamericano: Brasil.

Marruecos, luego de alcanzar la final de la Copa de África, se metió dentro de los diez mejores a pesar de la derrota y alcanzó el octavo puesto con 1736,57 puntos, mientras que los senegaleses ascendieron a la duodécima posición.

Por último, el Top 10 lo completan: Portugal (6°), Países Bajos (7°), Bélgica (9°) y Alemania (10°), con el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México, a la vuelta de la esquina.

El ranking de la FIFA, con Argentina como protagonista

