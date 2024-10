Se conoció la sanción a los hinchas de Boca involucrados en los incidentes en Rosario

Los agresores de Boca, identificados por los sucesos registrados en Rosario por Copa Argentina, no podrán ingresar a la cancha por dos años.

Por otra parte, en el comunicado se detalla que “la intervención del Sr. Riquelme logra su cometido y los belicosos deponen su actitud y las agresiones cesan en su cometido, pudiéndose reanudar el encuentro deportivo minutos después”.

Por último, el documento expresa que “teniendo en cuenta que el espíritu de la normativa de aplicación vigente es preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención en el desarrollo de un encuentro deportivo, el propósito es neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”.

Cómo se dieron los incidentes de los hinchas de Boca

Los incidentes ocurrieron el miércoles pasado, en el entretiempo del partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Durante esta situación, irrumpió el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, para calmar a los suyos. “Yo soy hincha de mi club, amo a mi club, amo a mi gente. Siento que tenemos que ayudar para que se entienda que es deporte. Si yo me tengo que parar adelante para que no me lastimen a un hincha, lo voy a hacer toda la vida”, dijo al respecto.