Enzo Fernández, a pura sonrisa pese a la suspensión: Chelsea goleó y avanzó en la FA Cup

Tras la polémica alrededor del castigo al volante de la Selección Argentina, quien se sentó en el banco junto a sus compañeros, Chelsea goleó 7-0 a Port Vale

Enzo Fernández cumplió la primera de sus dos fechas de suspensión impuestas por Chelsea durante el duelo ante Port Vale por los cuartos de final de la FA Cup, encuentro que vio junto al resto de sus compañeros en el banco de los suplentes con una sonrisa en su rostro por el aplastante 7-0 en Stamford Brigde para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

El mediocampista de la Selección Argentina fue sancionado al regresar al club tras la fecha FIFA por sus declaraciones sobre su futuro, en las cuales expresó su deseo de "vivir en Madrid" por sus similitudes con Buenos Aires. Acción que su entrenador, Liam Rosenior, aseguró que "cruzó una línea" para justificar la pena impuesta. Pese a la polémica, Gardelito dijo presente y disfrutó de la gran actuación de sus compañeros, que no tuvieron piedad del rival de la Football League One, la tercera categoría del fútbol británico.

Rosenior dispuso de un equipo titular en su mayoría y logró hacer primar su jerarquía desde un principio, poniéndose en ventaja a los dos minutos de juego con el tanto de Jorrel Hato. El encuentro fue soñado para los Blues, que se fueron al descanso ya con el marcador 3-0 y fue Alejandro Garnacho quien puso cifras definitivas, al convertir de penal lo que sería el 7-0 definitivo.

El sorteo de las semifinales de la FA Cup se desarollará cuando finalicen los cuartos de final, instancia decisiva que se disputará en el mítico estadio de Wembley (así como también la final) y que ya cuenta con la presencia de Manchester City, que arrolló a Liverpool en Etihad Stadium.